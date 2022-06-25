نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلون وردي.. توريد وونفخ الشفايف وازاله السواد لن تتخيلى لون وجمال شفايفك من اول استعمال في المقال التالي

إليكم أفضل خلطات طبيعية لتوريد الشفايف، فالشفايف التي يتم توريدها طبيعيًا يكون مظهرها أجمل وألطف من المظهر الذي يعطيه أحمر الشفاه، فمع التقدم في العمر ومع التغذية الغير صحية وغير سليمة تُصاب الشفايف ببهتان ملحوظ وتفقد لونها الأحمر الطبيعي الذي وُلدت به، ولكن يمكننا معالجة هذا البهتان باتباع خلطة من الخلطات التي سنقوم بتقديمها لكم في سطور مقالنا التالية والنتيجة تظهر بعد أيام قليلة من استخدام الخلطة والمداومة عليها. خلطات طبيعية لتوريد الشفايف خلطة الجزر والشمندر مكونات الخلطة:- عصير جزر وشمندر.

سكر أبيض. خطوات التحضير:- قومي بإحضار علبة مناسبة وبعدها قومي بإضافة المكونات مع بعضها حتى تصبح مختلطة بشكل جيد وتام.

بعد ذلك بيديك قومي بتدليك شفتيك بالخليط واستمري على ذلك لعدة دقائق ثم قومي بتركها على شفتيك عشر دقائق.

اغسلي شفتيك من الخليط واستمري عليها مرتين من كل أسبوع وستجدي نتائج ممتازة في وقت قصير.

يجب ترطيب شفتيك باستمرار لأن عملية الترطيب والتقشير هما من أهم العمليات بخصوص توريد الشفتين. خلطة العسل والجلسرين مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من كريم الجلسرين الطبي.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون. خطوات التحضير:- أضيفي المكونات إلى بعضها واخلطيهم بواسطة ملعقة خشبية حتى تصبح متجانسة بشكل كامل.

بعد ذلك قومي بتطبيقها على شفتيك ودلكي جيدًا لدقيقتين تقريبًا ثم قومي بتركه على شفتيك لمدة عشر دقائق.

اغسلي شفتيك بالماء وقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع والنتائج تظهر بعد فترة قصيرة. خلطة الحليب والرمان مكونات الوصفة:- ملعقتان كبيرتان من الحليب.

كوب صغير من الرمان. خطوات التحضير:- قومي بطحن الرمان جيدًا بواسطة المطحنة الكهربائية حتى يصبح عبارة عن مسحوق ناعم.

بعد ذلك أضيفي المكونين إلى بعضهما وقلبيهم جيدًا بحيث يصبح الخليط متجانس ومختلط بشكل كامل.

ابدئي في فرد الخليط على شفتيك مع التدليك لعدة دقائق ثم قومي بتركه على شفتيك لعشر دقائق.

ثم قومي بشطف شفتيك من السكراب وقومي بتكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. عمر شويل - جدة بلون وردي.. توريد وونفخ الشفايف وازاله السواد لن تتخيلى لون وجمال شفايفك من اول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلون وردي.. توريد وونفخ الشفايف وازاله السواد لن تتخيلى لون وجمال شفايفك من اول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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