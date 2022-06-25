اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

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اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم، قد تتسبب بعض مستحضرات التجميل والكريمات في اسمرار البشرة وترك بعض الآثار والبقع الداكنة على سطح الجلد، بما يسبب الانزعاج للمرأة، وشعورها بالإحراج أمام الآخرين، كما نستعرض بعض الوصفات التي تعمل على تفتيح الجلد وإضفاء الإشراقة والحيوية بالاستعانة ببعض المكونات الطبيعية التي توجد في كل منزل.
اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم
المكونات
- نصف ثمرة من الجريب فروت.
- نصف كوب من السكر.
طريقة التحضير
- قومي بغمس ثمرة الجريب فروت في مقدار السكر في وعاء كبير الحجم.
- دلكي وجهك وبشرتك بثمرة الجريب فروت (يساعد السكر على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة).
- وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم قومي باستخدام نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.
- يشبه الجريب الفروت فاكهة البرتقال والليمون في تأثيره، حيث يعمل على تبييض البشرة من خلال تحفيز نمو خلايا جديدة.
وصفة العسل والحليب لتبيض الوجه والجسم
- ملعقتين من اليقطين المهروس.
- نصف ملعقة من العسل الأبيض.
- نصف ملعقة من الحليب ( يمكنك استبداله بجل الصبار)
طريقة التحضير
- قومي بهرس قلب اليقطين جيداً من خلال تقطيع الثمرة إلى قطع صغيرة، ومن ثم وضعها في الخلاط الكهربائي، أو وضعها في ماء حتى تغلي، ثم هرسها يدوياً.
- بعدها اخلطي العسل والحليب مع مهروس اليقطين جيداً سواء بيديك أو في الخلاط الكهربائي.
- ضعي الماسك على بشرتك، واتركيه لمدة ربع ساعة.
- اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.
- يمكنك تكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.
اسباب اسمرار البشرة
وتتعدد العوامل والأسباب التي تؤدي إلى إصابة الجلد بالاسمرار وظهور البقع الداكنة والتصبغات نتيجة للآتي:
- التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة، وبدون استخدام واقي شمس، أو استخدام نوع غير مناسب لنوع البشرة، بما يؤدي إلى احتراق الجلد.
- الابتعاد عن ممارسة بعض العادات الصحيحة كالنوم المبكر، علاوةً على فرط استخدام الأجهزة الالكترونية، فتتأثر بالأشعة الناتجة عن التعرض للشاشات لوقت طويل.
- كما أن عدم ترطيب البشرة بالقدر الكافي، مما يؤدي إلى جفاف الجلد، وبالتالي ظهور البقع الداكنة علي البشرة والتصرفات.
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