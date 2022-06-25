للعرايس.. ماسك الخميرة لتسمين الوجه واخفاء البثور  والحبوب السوداء وتبيض البشرة واخفاء العيوب

ماسك الخميرة لتسمين الوجه واخفاء البثور، تستخدم الخميرة في عدة وصفات لعلاج مشاكل البشرة والشعر والجسم، حيث تساعد على تغذية الشعر وزيادة كثافته ونعومته، كما تدخل في وصفات بعض الاكلات والحلويات الشهية في الطعم، وكذلك في وصفات تغذية البشرة وزيادة الخدود وتبيض البشرة وتفتيح لونها وزيادة جمالها ولمعانها، حيث تحتوي على مركبات ممتازة تغلغل البشرة وتزيل الأتربة وتساعد على تفتيح لونها، كما تغذيها، لذلك تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة استخدام الخميرة في تبيض وتفتيح لون البشرة، حيث أنها من الوصفات الطبيعية بسيطة الثمن، لذا سوف نوضح لكم طريقة تبيض البشرة بالخميرة في المنزل.

ماسك الخميرة لتسمين الوجه واخفاء البثور

مشاكل البشرة تزداد عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، أو استخدام مستحضرات التجميل رخيصة الثمن وتحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية، وكذلك عند استخدام كريمات التفتيح، لذلك لابد تجنب استخدام هذه الأدوات الضارة بالبشرة، والتى تسبب مشاكل صحية كثيرة وتزيد من ظهور حب الشباب والتهابات البشرة، ويمكن استخدام الخميرة المنزلية لتفتيح لون البشرة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من الخميرة.

1 ملعقة من الحليب الدافئ.

العسل الأبيض ملعقة صغيرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ماسك الخميرة لتسمين الوجه

تحتوي الخميرة على فيتامين B المهم الذي يغذي البشرة ويساعد على تفتيح لونها، كما يفيد البشرة الجافة ويمنع احمرار البشرة الدهنية، ويغذي البشرة ويزيد من لمعانها ونقائها، حيث أن الخميرة من العناصر الطبيعية المغذية للجسم والبشرة والكثير يتناولونها لتغذية الجسم وعلاج أمراض الجهاز الهضمي، ويمكن استخدامها لتبيض بشرة الوجه والجسم من خلال الآتي.