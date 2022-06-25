بكريم نيفيا غيري شعرك 180 درجة هتحولي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين 

فرد الشعر بكريم نيفيا، هناك عشرات الوصفات التي يمكن من خلالها فرد الشعر المموج والخشن، وكذلك هناك عدة أدوات تساعد على فرد الشعر مثل المكواة والسيشوار، ولكن تفضل الفتيات استخدام وصفات الفرد السريعة التى تعالج مشاكل تموج وخشونة الشعر بسرعة، ويترأس كريم نيفيا قائمة أفضل الكريمات التى تساعد على فرد الشعر المجعد والغير انسيابي، حيث يحتوي على فيتامينات ومعادن تغذى الشعر وتزيد من نعومته، فهو من كريمات البشرة الممتازة في علاج جفاف البشرة و غمقان البشرة، كما يمكن استخدامه في علاج مشاكل الشعر، لذا نجد البحث عن طريقة استخدامه مهول، لذا سوف نستعرض لكم طريقة فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا.

مكونات فرد الشعر بكريم نيفيا

يتوفر كريم نيفيا في كثير من المنازل، لأنه من الكريمات الممتازة للبشرة، حيث تستخدمه الفتيات كمرطب تحت كريم الأساس حتى يزيد من جمال البشرة ولمعانها، لذا لا يمكن لمعظم الفتيات الاستغناء عنه وخاصة لأنه يناسب جميع البشرات، كما يساعد في فرد الشعر الخشن والمجعد، ويزيد من سهولة تمشيطه وفك التشابك، وتتمثل مكونات وصفة كريم نيفيا لفرد الشعر في الآتي.

ملعقة من كريم نيفيا كبيرة.

1 ملعقة من زيت الزيتون.

زيت جوز الهند ملعقة صغيرة.

زيت اللوز ملعقة كبيرة.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

يساعد كريم نيفيا مع الزيوت على ترطيب الشعر وتغذية البصيلات، وزيادة نمو الشعر وتكثيفه وزيادة نعومته، حيث أن الزيوت من أفضل العلاجات الممتازة لتساقط الشعر وضعف البصيلات وتقصف وهيشان الأطراف، كما أن كريم نيفيا يساعد على ترطيب الشعر وسهولة فرده، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.