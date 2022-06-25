افضل دليل لقواعد اللبس الاساسية لكل الاوقات والمناسبات

في بعض الاحيان ممكن يكون عندنا مناسبة خاصة ومش بنعرف نلبس ايه ، او دايما بنحتار في اختيار اللبس المناسب في الوقت المناسب ليه ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنساعدك في المهمة دي وهنشارك معاكم دليل قواعد اللبس الاساسية. دليل قواعد اللبس الاساسية: كرافتة بيضا: المناسبات: حفلة استقبال دبلوماسي, حفلة خيرية, حفلة توزيع جوايز, حفلة زواج, عشا مع شخصيات مهمة. للرجل: – جاكيت اسود طويل من ورا مع ببيونة بيضا. – جوانتي سهرة ابيض. – ساعة جيب. – شوز اسود فارنيش او لميع. للمرأة: – فستان سهرة طويل. – جوانتي سهرة. – شوز بكعب رفيع. – فرو على الكتف او بلورو فرو. – شنطة كلتش. كرافتة سودا: المناسبات: حفلة استقبال رسمية, حفلة مسرح او اوبرا, حفلة زواج. للرجل: – بدلة توكسيدو. – ببيونة سودا. – زراير للاكمام. – شوز اسود. للمرأة: – فستان كوكتيل او فستان سهرة طويل. – شوز كلاسيك بكعب. – مجوهرات. فورمال: المناسبات: حفلة استقبال رسمية. للرجل: – بدلة توكسيدو او سودا. – كرافتة. – شوز اسود. للمرأة: – فستان كوكتيل. – فستان سهرة طويل. – ملابس مسائية. – شوز بكعب. دعوة black tie invited: المناسبات: حفلة عشا, حفلة شركة كبيرة, حفلة عائلية. للرجل: – بدلة توكسيدو كلاسيك. – شوز اسود مع نعل نحيف. للمرأة: – فستان كوكتيل او سهرة. – بدلة انيقة بنطلون او جيبة. ملابس كوكتيل: المناسبات: حفلة عشا, حفلة شركة كبيرة, حفلة عائلية مع عدد مدعوين كتير. للرجل: – بدلة كلاسيك. – شوز كلاسيك. للمرأة: – فستان كوكتيل. – شوز بكعب رفيع. Creative black tie: المناسبات: حفلة عشا, حفلة شركة كبيرة, حفلة عائلية كبيرة. للرجل: – بدلة توكسيدو مش براقة اوي مع فيست. – قميص من غير كرافتة. – شوز كلاسيك. للمرأة: – فستان ميني او ماكسي. – ملابس سهرة. – اكسسوارات تراثية. – شوز بكعب. شبة رسمي semi – formal: المناسبات: حفلة عشا, حفلة شركة كبيرة, حفلة عائلية كبيرة. للرجل: – بدلة غامقة. – لحد الساعة 6 مساء بدلة عادية مع كرافتة. – شوز كلاسيك. للمرأة: – فستان كوكتيل ميني او ميدي. – لحد الساعة 6 مساء بدلة انيقة او فستان. – شوز بكعب. بعد الساعة 5: المناسبات: اي حفلة مسائية بعد الساعة 5 مساء. للرجل: – بدلة. – كاجوال جينز, بنطلون فلفيت, قطعة تريكو جودتها كويسة, بليزر, كرافتة (اختياري). – شوز كلاسيك من غير كعب. للمرأة: – فستان كوكتيل. – ملابس سهرة مزينة بترتر. – توب مع جيبة. – بدلة انيقة بنطلون او جيبة. – شوز بكعب. بعد الساعة 5 مساء كاجوال: المناسبات: اي حفلة مسائية بعد الساعة 5 مساء, حفلة شركة كبيرة. للرجل: – بدلة عادية مع قميص من غير كرافتة. – بنطلون او جينز مع قميص. – جاكيت واسع او كارديجان. – شوز كلاسيك او شوز من غير كعب. للمرأة: – بدلة. – فستان انيق. – بنطلون, جينز, سويتر. – شوز بكعب. ملابس للعمل: المناسبات: اجتماع شغل, مؤتمر, حفلة استقبال عمل. للرجل: – بدلة عملية بلون ازرق غامق (بدلة مقلمة). – قميص ابيض. – كرافتة مع منديل جيب. – شوز كلاسيك او شوز اكسفورد اسود. للمرأة: – بدلة بنطلون او جيبة بلون ازرق, رمادي او بيج. – بلوزة خفيفة. – شوز اسود بكعب صغير او بلون البدلة. ملابس تقليدية للعمل: المناسبات: اجتماع شغل, انترفيو. للرجل: – بدلة عادية. – شوز كلاسيك. للمرأة: – بدلة عادية. – شوز كلاسيك. سمارت كاجوال: المناسبات: حفلة شركة صغيرة (في نادي على سبيل المثال). للرجل: – بليزر او جاكيت بدلة (بلون باستيل). – جينز (مع استبعاد الستايل ال ripped). – بنطلون تشينو cropped. – سنيكرز. للمرأة: – بنطلون تشينو, بنطلون slacks, جينز. – فستان ستايل Pencil. – قميص, جاكيت قصير, بلوفر, بلوزة ملونة. – شوز من غير كعب. – اكسسوارات, تفاصيل تظهر اللوك. 11 نصيحة بسيطة هتساعدك تنسقي اللبس مع الاكسسوارات عشان تطلعي بلوك حلو

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