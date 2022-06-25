طريقة عمل بسكويت التمر الهش الدايب دوب بأدق المقادير وبخطوات ناجحة 100% وبطعم لذيذ

تفضل وتهتم ربة المنزل بصناعة الحلويات وتقديم كل ماهو صحى ومفيد لصحتها وصحة أطفالها فتقوم بعمل بسكويت التمر اللذيذ بدلا من شرائه من مخابز الحلويات والمحلات الخارجية التى تباع بأغلى الأسعار، والتى لا يستطيع بعض الناس شرائه، وغير هذا لا نضمن نظافة مكوناته فمن الممكن أن تكون المنتجات التى تم صناعة البسكويت بها منتهية الصلاحية لذلك سوف نعرض إليكي كيف تصنعين بسكويت التمر بمكونات وبمقادير مضبوطة وناجحة، ولا تكلفك الكثير من المكونات ولا حتى تكلفة مادية لأن أغلب مكوناتها متوفرة عند كل ستات البيوت فى المطبخ، فهذا البسكويت له قيمة غذائية عالية جدا لأنه يحتوي على الدقيق والحليب والبيض والزبدة، وتزداد قيمته الغذائية عندما يتم حشوه بالتمر لأن التمر له فوائد عديدة للجسم بأنه يعطي الإحساس بالشبع، ويعمل على ضبط نسبة السكر فى الدم.

مكونات بسكويت التمر

ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق

إثنين كوب كبير من الماء الدافئ

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودرة

نصف كوب صغير من الزبدة

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

ربع ملعقة صغير من الملح

إثنين حبة من البيض

كمية من السمسم

للحشو معجون التمر

طريقة عمل بسكويت التمر