كيراتين النشا المنزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وتحويله لخيوط حرير خلال ساعة

أحيانا نجد مشاكل عديدة متعلقة بالشعر فمن ضمن هذه المشاكل هي مشكلة الشعر القصير أو الخشن والمجعد أو الشعر الخفيف وأيضا مشكلة تساقط الشعر والصلع أو وجود قشرة بالرأس وغير ذلك الكثير، فكل مشكلة منهم تعد من المشاكل الكبيرة والتي تتسبب في إزعاج كبير لكل فتاة تعاني من أي مشكلة منهم، وقد تؤثر كل مشكلة على نفسية المرأة وتجعلها تشعر بالخجل لأن من المعروف أن الشعر الناعم والطويل والكثيف يجعلها تشعر بالسعادة والثقة في نفسها لذلك عند وجود أي مشكلة تتعلق بالشعر تسبب إكتئاب لدى الفتيات، فيقومون بالبحث عن إستخدام الأشياء التي تعالج مشكلات الشعر حيث نجد أنواع معينة من الكريمات أو إستعمال الزيوت الطبيعية أو خلطات طبيعية، فمن الممكن أن نستخدم كريمات العناية بالشعر فهي لها دور كبير في علاج مشاكل كثيرة متعلقة به ولكن بعد مرور فترة من الوقت فقد تتلف وتدهور هذه الكريمات الشعر بشكل كبير، ونجد عدد من الناس يستعملون خليط من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت الجرجير وزيت الخروع وغيرهم.

مكونات خلطة النشا لتنعيم وتطويل ومنع تساقط الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المايونيز.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خلطة لتنعيم وتطويل ومنع تساقط الشعر