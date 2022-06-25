نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هيتبهدلوا تانى.. العناية باليدين بعد غسيل المواعين بطريقة سهلة هتبقى ناعمة زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الكثير من خبراء العناية بالبشرة ينصحون باتباع طرق العناية باليدين بعد غسيل المواعين، نظرًا لما تتسبب به غسيل المواعين من تعرض اليدين إلى الجفاف والتشقق، وتلك المشكلة من أكثر المشكلات قلقًا لدى فئة كبيرة من الناس، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

العناية باليدين بعد غسيل المواعين

كشفت لنا الكثير من التجارب الشخصية بأن هناك أكثر من وصفة طبيعية تقوم بتنعيم اليدين وتخلصها من الجفاف والتشقق التي تتركه غسيل المواعين، وإليكم أبرز تلك الوصفات بالصورة الآتية:

وصفة الليمون والسكر لليدين

إن وصفة الليمون والسكر من أكثر الوصفات فاعلية في التخلص من أي أثار لخلايا الجيد الميت بصورة نهائية، فتلك الوصفة تعمل على تنعيم اليدين وترطيبها، وبالتالي ينصح باستخدام تلك الوصفة بعد غسيل المواعين، وإليكم أبرز التفاصيل حولها بهذا الشكل الآتي:

المكونات:

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة العناية باليدين

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء صغير الحجم، ونضع به ملعقة كبيرة من السكر مع نصف ليمونة، ونقوم بمزجها جيدًا.

بعد ذلك نقوم بتلديك اليدين برفق بهذا الخليط بصورة دائرية لفترة زمنية تقدر بحوالي 3 دقائق.

ومن ثم نقوم بترك الخليط على اليدين لمدة تقدر بحوالي 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بغسل اليدين بالماء الفاتر جيدًا، ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة 3 مرات على مدار الأسبوع، وسنتوصل إلى درجة التنعيم المطلوبة في أسرع وقت ممكن.

بينما ومن الممكن أن نقوم باستخدام القليل الفازلين الطبي، فكل ما علينا فعله، هو القيام بتدليك اليدين بالفازلين بصورة دائرية، ويترك الفازلين طوال اليوم على اليدين.

لكن يجب أن يتم غسله بالماء الفاتر، وذلك في حال استخدام أيدينا في طبخ شيء ما. لذلك من الأفضل دهن الفازلين قبل التوجه إلى النوم مباشرة. فهو يعمل على ترطيب اليدين بصورة ممتازة.

وفي النهاية نكون قد طرحنا كافة التفاصيل التي تدور حول طريقة العناية باليدين بعد غسيل المواعين. فلاحظنا أن هناك عددًا من المكونات الطبيعية تساعد على منع اليدين من التعرض إلى الجفاف بسبب غسيل المواعين. وذلك ما نصحنا به فئة كبيرة من المتخصصين في طرق العناية بالبشرة.