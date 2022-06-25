دلكة الكركم المنزلية لتبييض الوجه واليدين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة من أول دلكة

توجد وصفات طبيعية كثيرة جدا تعمل على تبييض الوجه واليدين في نفس الوقت فهي قد تتكون من مكونات طبيعية وهذه المكونات موجودة في أي مطبخ، فجميعها مفيد ومناسب للبشرة ويناسب أي نوع من أنواعها والوصفة التي تعمل على ذلك هي وصفة الكركم فهي الوصفة الوحيدة والقادرة على تبييض البشرة واليدين، فمن الممكن أن نستخدمها أيضا لتفتيح بشرة الجسم والمناطق الحساسة وذلك نظرا لمكوناتها التي تحتوي عليها فهي مفيدة جدا، وعلى الرغم من وجود هذه الخلطة والتي يتم تحضيرها بسهولة وبدون تكلفة إلا أننا نجد عدد من الفتيات يلجأون إلى إستعمال مستحضرات التجميل والتي تساعد على تفتيح البشرة، ومن ضمن هذه المستحضرات هي الكريمات فهذه الكريمات متوافرة في معظم الأسواق وبمختلف الأنواع وله ماركات عديدة وتباع بأسعار متفاوتة فمنها غالي الثمن ومنها رخيص الثمن، ولكن أي نوع من أنواع هذه الكريمات لا يمكننا أن نستخدمه نتيجة للمواد التي تحتوي عليها كريمات التفتيح فهي مواد كيميائية ضارة جدا وممكن أن تتلف الجلد تماما.

مكونات وصفة الكركم لتبييض الوجه واليدين

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل وصفة الكركم لتبييض الوجه واليدين