نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي البرجر البيتي بالتتبيلة والبهارات بطعم وريحة تجنن بطريقة أشهر المطاعم في المقال التالي

يعتبر البرجر من الأكلات الرائعة واللذيذة والتي يعشقها جميع الأطفال بلا إستثناء وأيضا كبار السن فجميع الناس يحبون تناوله في المطاعم أو يطلبونه كوجبات سريعة، وعادة يتم تقديمه بجانب طبق من البطاطس المقلية وسلطة الطحينة والمخلل وأنه يقدم في سندوتشات ويوجد نوعان من البرجر فمنه برجر بالفراخ أو برجر باللحمة، فكل منهم يتميز بطعم جميل وشهى ولكن البرجر الألذ والأحلي في الطعم هو برجر باللحمة فكل صغار السن يحبون تناوله دائما لذلك يقومون بشراؤه، فمن الممكن أن نقوم بشرائه جاهز من المحلات ويتم قليه في الزيت ونضعه في الخبز أو يمكننا أن نقوم بعمله في البيت بإستخدام اللحمة المفرومة أو يتم عمل البرجر بإستخدام فول الصويا فهذا يسمى بالبرجر الصيامي. مكونات البرجر البيتي نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ثلاث فصوص من الثوم.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكاتشب.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات البرجر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

كمية مناسبة من الزيت النباتي. طريقة عمل البرجر البيتي نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة متوسطة الحجم ويفضل أن تكون مفرومة ناعم.

ثم قومي بوضع ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم أيضا ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.

وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكاتشب وقومي بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات البرجر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والملح.

ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل ثم يتم تشكيلها على شكل كور متوسطة الحجم.

ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متماسكة وسهلة التشكيل ثم يتم تشكيلها على شكل كور متوسطة الحجم. ونحضر علبة دائرية الشكل تكون نفس حجم البرجر ونضع بها كيس بلاستيك وندهنه بالزيت ونضع كل كرة من كرات اللحمة المفرومة في هذه العلبة ويتم فردها لتكون بنفس شكل البرجر الجاهز.

ونضع البرجر في صينية وبعد الإنتهاء من التشكيل نضعه في الفريزر ونتركه لمدة ربع ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم وضع طاسة على النار وبها كمية من الزيت وعند تسخينه نضع البرجر ليتم قليه. عمر شويل - جدة أعملي البرجر البيتي بالتتبيلة والبهارات بطعم وريحة تجنن بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني

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