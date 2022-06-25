طريقة عمل اللانشون الاقتصادي البيتي بالجبنة المثلثات مثل المصانع واضمني الجودة والنظافة

تلجأ الكثير من الأمهات إلى تطبيق طرق الوجبات السريعة في المنزل، وأكثرها طريقة عمل اللانشون الاقتصادي وذلك بسبب خوف كثير من الأمهات من مصادر اللانشون الكثيرة والغير معروفة، والتي ربما قد تضيف بعض المنتجات الضارة، وكل هذا يدفع الأمهات إلى عملة بالمنزل لضمان صحته وجودته، ويقومون باستخدامه في وجبة الإفطار أو كوجبة مدرسية خفيفة يحبها الأطفال.

طريقة عمل اللانشون الاقتصادي

بسهولة وبدون اللحم يمكنك تحضير اللانشون الاقتصادي، عند استخدام طريقة جيدة ومقادير مضبوطة كما بالطريقة التالية:

المكونات

عدد ٤ حبات بيض كبيرة الحجم.

٤ إلى ٥ قطع من الجبن المثلثات.

مقدار ٢٠٠ جرام من الدقيق الأبيض.

ملئ ملعقتان من النشا.

٢ ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ملئ ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملئ ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ثمرة صغيرة من البنجر المسلوق.

عدد ٣ فصوص ثوم مفروم.

مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا.

ما يعادل كوب صغير من الزيت.

اللانشون البيتي مثل المصانع

أحضري الكبة وضعي البيض والجبن المثلثات والتوابل ماعدا البابريكا، أضيفي معهم الدقيق والنشا ثم شغلي الكبة حتى تتداخل المكونات معًا، وينتج خليط ناعم.

أضيفي الزيت ببطء أثناء التشغيل.

الآن ضعي ثمرة البنجر المسلوقة والبابريكا واخلطي مرة أخرى.

أفرغي الخليط من الكبة، ثم لفيه في ورق إسترتش جيدًا في شكل أسطواني، وقومي بربط الإسترتش من الطرفين واضغطي عليه ليخرج كل الهواء منه.

ضعي الخليط في ورق الفويل وأحكمي غلقه أيضًا.

أنزلي الخليط في ماء يغلي وضعي في الماء، ورق لورا وحبهان وفلفل أسود.

اتركيه على النار لمدة لا تقل عن ساعة حتى ينضج.

أخرجي الخليط من الماء المغلي واتركيه حتى يبرد، ثم انزعي ورق الفويل منه وضعيه في الثلاجة لمدة ٥ إلى ٦ ساعات، بعدها يمكنك تقديمه للأسرة.

في نهاية مقال طريقة عمل اللانشون الاقتصادي قد عرضنا لكم أفضل طرق عمل اللانشون في المنزل، بمقادير ومكونات غير مكلفة، بهذه المقادير المذكورة في المقال ستحصلي على طعم يشبه طعم لانشون المصانع الذي يحب الأطفال والكبار تناوله كوجبة سريعة ولذيذة.