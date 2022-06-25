نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم جنان أول مرة تدوقيه في المقال التالي

الباذنجان من الخضروات الجميلة والتى لها عدة طرق لعملها فمثلا تقوم السيدات بعمل الباذنجان مقلى أو مسقعة أو مخلل أو محشي بالأرز، ولكن تريد السيدات بالتنويع فى عمل الباذنجان حتى لا يمل أفراد أسرتها من تناوله فتقوم بعمله باللحمة المفرومة حتى يقبلون على تناوله فالباذنجان له طعم جميل وشهي، وتزيد اللحمة المفرومة من جمال طعمه، وأنواع الباذنجان الأبيض والأسود وكلاهما لهما فوائد صحية وعديدة فهو يعمل على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم ويعمل على معالجة الأنيميا فهو يحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يحتاجه الجسم لبناء الخلايا والعضلات، ويقوي العظام. مكونات عمل صينية الباذنجان باللحمة نصف كيلو من اللحمة المفرومة

نصف كيلو من الباذنجان الطازج

إثنين ثمرة متوسطة من البصل

ثلاثة من فصوص الثوم المفروم

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

كوب واحد كبير من عصير الطماطم

إثنين ثمرة من الفلفل الألوان

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

رشة قليلة من البهارات

رشة قليلة من الحبهان

رشة قليلة من الزنجبيل

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة نقطع الباذنجان إلى مكعبات متوسطة ثم يتم نقعه فى الملح حتى لا يمتص زيت، وبعد ذلك يتم قليه فى الزيت حتى يصبح لونه ذهبي ثم نخرجه من الزيت ونضعه فى طبق، ونتركه جانبا.

ثم نقوم بتحضير صينية مناسبة ونضع بها زيت الزيتون ثم نرفعها على نار متوسطة حتى تسخن.

وبعد ذلك نقوم بوضع البصل المقطع ويتم تقليبه حتى يذبل ويكون لونه أصفر ثم نضيف اللحمة المفرومة والثوم المفروم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان والملح والفلفل الأسود والبهارات والحبهان والزنجبيل ونتركها لمدة دقائق.

وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم والباذنجان المقلى ثم نغطيه ونتركه حتى ينضج تماما.

ثم نقوم بإدخاله فى شوايه الفرن حتى يصبح الوجه لونه أحمر، وبهذا تصبح صينية الباذنجان باللحمة جاهزة للتقديم برائحة جميلة طعم لذيذ جدا، وعندما تجربين هذه الطريقة الرائعة فلا تستطيعي أن تقاومي هذا الطعم الرهيب، وبألف صحة. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم جنان أول مرة تدوقيه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة في الفرن بطعم جنان أول مرة تدوقيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.