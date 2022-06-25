ريحته هاتوصل آخر الشارع.. طريقة عمل الحواوشي زي المحلات بالعيش لوجبة سريعة ولذيذة وموفرة جداً

جهزي كمية مناسبة للحواوشي بيديك في المنزل دون أن تحتاجي إلى شرائه من المحلات الغير مضمونة، حيث يقوم بعض البائعين بإضافة الأطعم المختلفة التي تعوض قلة كمية اللحم المفروم، لذلك نقدم لك طريقة عمل الحواوشي بكل سهولة.

طريقة عمل الحواوشي

عزيزتي قدمي لأسرتك ألذ حواوشي مثل الجاهز ولكن بطريقة مضمونة وبطعم لا يمكن مقاومته، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

500 جرام من اللحم المفروم البلدي.

حزمتين من البقدونس.

قطعة من الدهن أو الليى الضاني.

ربع كيلو من البصل الأحمر.

حبتان من الفلفل الكبير.

كزبرة جافة بمقدار ربع ملعقة.

ملعقة من بهارات اللحم.

نصف ملعقة من الكمون.

خبز بلدي.

أربعة ملاعق كبيرة من السمن البلدي.

ملح حسب رغبتك.

ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

يجب في البداية أن تكون اللحم مفرومة فرمًا ناعمًا.

قومي بفرم اللية أو الدهن مع اللحم.

قومي بفرم البصل نصف فرم.

قطعي الفلفل الكبير عليهم.

قومي بوضع الكزبرة الجافة وقلبي المكونات.

أضيفي إليهم بهارات اللحم، ثم قومي بوضع الفلفل الأسود والملح وقلبي.

قطعي البقدونس إلى قطع صغيرة جدًا، كما يمكنك فرمه.

قلبي المكونات جميعًا مع بعضها البعض، وقومي بالعجن بنفس طريقة عجن أي نوع من العجين وذلك

حتى تتداخل المكونات سويًا.

قومي بتشكيل اللحم والمكونات على هيئة كرات.

افردي الخبز المتوفر لديك، وقومي بوضع يديك في القليل من الماء ثم بللي وجهي الخبز.

افردي كرات اللحم داخل الخبز.

أكملي باقي كمية اللحم بوضعها في الخبز.

أشعلي الفرن سواء الكهربائي أوالعادي، وضعي الخبز في صينية مدهونة بالسمن البلدي.

ادخلي الصينية واغلقي الفرن لمدة عشرة دقائق على درجة حرارة متوسطة.

اخرجي الصواني من الفرن وقطعي الخبز.

أحضري طبق من المخلل الفلفل والباذنجان.

قومي بعمل بطاطس شيبسي، وضعيها في طبق مع تقديم الحواوشي اللذيذ.

قدميه أيضًا مع كوب من المشروب الغازي.

في نهاية الحديث عن طريقة عمل الحواوشي فقد قدمنا لكم طريقة عمله بطريقة سهلة ومبسطة ودون الحاجة إلى عجن الخبز، فهذه الطريقة من الطرق الموفرة، فقومي بعمله عندما تحتاري في عمل الغداء.