نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيبقى سايح وحرير.. ماسك لترطيب الشعر الجاف والتالف بسهولة سيصبح ولا الهنديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من النساء في معرفة ماسك لترطيب الشعر حيث يتعرض الشعر للجفاف الشديد نتيجة بعض المؤثرات الخارجية الضارة، للحصول على شعر صحي ينصح بضرورة الحفاظ على رطوبة الشعر وإعطائه التغذية المناسبة له بمكونات طبيعية بسيطة تتوفر في البيت وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

ماسك لترطيب الشعر

تعددت الوصفات الطبيعية القادرة على ترطيب وإعادة الحيوية للشعر التالف الهايش الذي يفتقر إلى الترطيب.

ماسك الليمون والعسل

يعمل هذا الخليط الرائع على ترطيب وتغذية الشعر بمكونات وخطوات سهلة وبسيطة تتمثل في التالي:

المكونات:

2 ملعقة من العسل.

عصير ليمونة واحدة.

كوب من الماء.

الطريقة:

وضع المكونات السابقة في وعاء وخلطها جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا.

بعد ذلك يوزع الخليط على الشعر مع مراعاة تدليك فروة الرأس برفق.

ثم يترك على الشعر لمدة 10 دقائق على الأقل.

بعد ذلك يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

ماسك العسل والزبادي

يعمل هذا الثنائي الرهيب على ترطيب الشعر الجاف مع الحفاظ على هذا الترطيب لأطول فترة ممكنة وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات:

2 ملعقة من الزبادي.

ملعقة من العسل.

الطريقة:

خلط المكونات مع بعضها البعض.

بعد ذلك يوزع الخليط على الشعر بالكامل مع التدليك لمدة 5 دقائق.

ثم يترك المزيج على الشعر لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو مع مراعاة تجفيف الشعر بمنشفة ناعمة.

ماسك البيض وزيت الزيتون

ينصح الكثيرون بضرورة تطبيق هذا الماسك السحري لتنعيم الشعر وذلك عن طريق إتباع التالي:

المكونات:

عدد بيضة واحدة.

ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة:

يفضل خفق البيض أولًا.

بعد ذلك يضاف مقدار زيت الزيتون إلى البيض ويقلب الخليط جيدًا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

ثم يوزع الماسك على الشعر ويترك لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد ذلك غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

بينما ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

في نهاية مقال ماسك لترطيب الشعر حيث تم التعرف على العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في إعادة النعومة والحيوية لبصيلات الشعر سواء بعمل خليط الليمون والعسل أو بتطبيق ماسك العسل والزبادي او بعمل ماسك البيض وزيت الزيتون.