جارلك صوص ماك لألذ سندويتشات سريعة في المنزل مستحيل تفرقي بينها وبين أكل المطاعم

هناك العديد من الأشخاص يقومون بالذهاب إلى محلات ماكدونالدز والتي تقدم العديد من الأطعمة الممتازة، والتي يوضع عليها أنواع مختلفة من الصوص، ولكن ما يميز الطعم هو تواجد جارلك صوص ماك، إلا أن البعض يحتاج إلى تناوله في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمله في المنزل بكل بساطة من خلال المقال.

جارلك صوص ماك

بالطبع تحبين تناول الأطعمة المليئة بالصوص الخطير، والذي نقدم لك طريقة عمله ببساطة فيما يلي:

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

رشة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

قطعة من الخيار المخلل.

ملعقة صغيرة من الليمون المعصور.

ملعقة صغيرة من الكاتشب.

فص صغير من الثوم.

نصف ملعقة من المستردة.

ملعقتين من زيت الذرة.

بصلة صغيرة جدًا.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

نصف ملعقة من البابريكا.

طريقة التحضير

لتصنعي الصوص قومي بتقشير البصلة وتنظيفها، وضعيها في الخلاط.

ضعي معها الثوم، ثم قومي بإضافة الخيار المخلل.

شغلي الخلاط حتى يصبح الخليط شبه سائل.

ضعي عليهم الملح والخل واستمري في الخلط.

أضيفي السكر عليهم.

قومي بوضع المستردة والكاتشب، ثم ضعي المايونيز عليهم واستمري في الخلط الجيد.

قومي بإضافة البابريكا، وإن توفر لديك بودرة الفلفل الحلو ضعيها عليهم.

ضعي السكر على المكونات، وشغلي الخلاط حتى تمتزج المكونات السابقة.

أثناء التشغيل اسكبي زيت الذرة بالتدريج، وعندما تجدي أن الصوص أصبح سميكًا قومي بإطفاء الخلاط.

قومي بإحضار علبة أو برطمان ذات غطاء محكم.

اغلي كمية من الماء، ومرري البرطمان على البخار الذي يخرج من الماء.

اسكبي الخليط الذي قمتي بتحضيره به بعد أن يصبح بارد.

اتركي برطمان الصوص في الثلاجة.

اخرجيه بعد أن تجديه قد أصبح سميك.

يمكنك وضعه على أي من المأكولات، ولكنه مخصص لوضعه على البرجر ليعطيه مذاق رائع لا يقاوم.

في نهاية المقال المتحدث عن جارلك صوص ماك، فقد قدمنا لكم طريقة تحضيره بكل سهولة فمكوناته جميعها متوفرة في كل مطبخ ولا غنى عنها، وطعمه يجعل مذاق الأطعمة التي يوضع عليها مختلف، فقومي بتحضيره بثمن بسيط بدلًا من ذهابك دومًا لشراء الأطعمة من ماك.