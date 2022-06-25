طريقة عمل بسكويت العشر دقائق السريع بمكونات مظبوطة وبطعم دايب دوب وبأقل تكلفة

تبحث السيدات على طريقة لعمل البسكويت، ولكن بطريقة سريعة وسهلة، وبشرط ألا يأخذ وقت طويل فى عمله، وفى نفس الوقت يعطيها ويعطي أطفالها الصحة والقوة فتجد أن بسكويت العشر دقائق من أسهل الأنواع، وهو مغذي ومفيد جدا لأن يحتوي على الكالسيوم والبروتينات والفيتامينات الموجودة في البيض والسكر والدقيق والزبدة والفانيليا فكل هذه المكونات موجودة فى كل المطابخ، وتتوافر بأسعار تناسب الجميع، ونظرا لغلاء الأسعار والبعض لا يستطيعون شراء البسكويت سوف نقدمه بمقادير تجعل طعمه لذيذ ويذوب سريعا فى الفم، وتجعل له رائحة جميلة وطيبة، وشراء البسكويت من المحلات يكون طعمه سيئ للغاية ويذوب بصعوبة، ولا نضمن نظافة مكوناته لذلك يجب أن تصنعي بسكويت العشر دقائق فى المنزل حتى تقدميه لأفراد أسرتك مع كوب الشاي أو كوب الحليب على مائدة الإفطار.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق

نصف كوب كبير من السكر

نصف كوب كبير من الزبدة

ذرة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة

إثنين حبة من البيض

طريقة عمل بسكويت العشر دقائق