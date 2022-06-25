نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الوجه والجسم بالكامل تحدي التفتيح المنزلي لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

بما أن كريم البانثينول أجمع عليه جميع خبراء التجميل لأنه آمن جدا وصحي وطبيعي، لذلك ينصح بإستخدامه لتفتيح الوجه والجسم للذين يعانون من الإسمرار والتصبغات وظهور بعض البقع الداكنة فكريم البانثينول يحتوى على مواد طبيعية ومواد علاجية آمنه تساعد الوجه والجسم فى التخلص من خلايا الجلد الميتة التى هى سبب الإسمرار فالبانثينول يزيل هذه الخلايا وبالتالي يعمل على توريد الخدود والوجه، وظهوره بشكل أبيض وجذاب، ويعمل أيضا كريم البانثينول على تفتيح الجسم والتخلص من البقع الداكنة التي تكثر دائما فى المناطق الحساسة، ويعمل أيضا على ترطيب الوجه والجسم من الجفاف فيدخل كريم البانثينول مع النشا والحليب وماء الورد والجسرين القهوة لتكوين خلطة فعالة. مكونات كريم البانثينول لتبييض الوجه والجسم كمية مناسبة من كريم البانثينول

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

كمية مناسبة من الماء طريقة عمل خلطة كريم البانثينول لتبييض الوجه أولا نقوم بغسل وتنظيف الوجه والجسم جيدا بالماء البارد لأنه يساعد على فتح المسام ثم نجففه بالمنشفة.

ثم نحضر طبق من الزجاج ونضع به كريم البانثينول والنشا والحليب البودرة والقهوة ودقيق الشوفان سريعة الذوبان والسكر، ويتم خلطهم جيدا.

ثم نحضر طبق من الزجاج ونضع به كريم البانثينول والنشا والحليب البودرة والقهوة ودقيق الشوفان سريعة الذوبان والسكر، ويتم خلطهم جيدا. ثم نقوم بإضافة باقي المكونات من ماء الورد والجسرين والماء وبإستخدام ملعقة خشبية نقوم بمزج جميع المكونات حتى تتداخل مع بعضها وحتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على الوجه والجسم ثم نتركه حتى يجف لمدة ساعة وربع.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بالتخلص من الخلطة عن طريق الغسل بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ بياض خفيف، وعند تكرارها أربعة مرات فى الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما، سوف يصبح الوجه والجسم أفتح عشر درجات من الأسبوع الأول بإستخدام وصفة كريم البانثينول الرائعة والسحرية. عمر شويل - جدة معجزة كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الوجه والجسم بالكامل تحدي التفتيح المنزلي لن تصدقي النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة كريم بانثينول لتفتيح وتبييض الوجه والجسم بالكامل تحدي التفتيح المنزلي لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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