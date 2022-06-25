نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض فوري للبشرة والرقبة بوصفة النشا المعجزة لتفتيح وإزالة أي بقع سمراء وتصبغات من أول مرة في المقال التالي

البشرة والرقبة من أكثر مناطق الجسم إسمرارا لأن الوجه يعتبر مكشوف ويتعرض لأي شيء مثل أشعة الشمس المحرقة التى تعمل على تكوين تصبغات بالوجه، والتعرض للأتربة، وجفاف الوجه الذي يسبب إسمرار بالوجه، وإزالة الشعر الزائد من البشرة بطرق غير صحيحة وغير صحية تسبب أيضا فى ظهور الوجه بلون داكن، وسبب إسمرار الرقبة نتيجة التهابات بالجلد أو تراكم الزيوت والعرق على سطح الجلد، وعدم تنظيفها لأنها من الأماكن التى المهملة، والتى يتم نسيانها فهذه الأسباب لها حل سوف نعرضه إليكي فى هذا المقال، وهى مكونات من مواد طبيعية وآمنه تجعلك تظهرين بوجه ورقبة فاتحة، ومن هذه المواد النشا والكركم والزبادي وعصير الليمون وعصير الخيار فهذه وصفة صحية على أى نوع من أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو جافة أو دهنية فهي تساعد بشكل كبير على إزالة الجلد الميت. مكونات تبييض البشرة والرقبة ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من الكركم

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي

ربع كوب صغير من عصير الليمون

كمية مناسبة من الماء

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من ماء الورد

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين

ملعقة واحدة صغيرة من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من دقيق الشوفان طريقة عمل خلطة لتبييض البشرة والرقبة نقوم بغسل البشرة والرقبة بالماء البارد ثم نجففه جيدا.

وبعد ذلك نحضر طبق من البلاستيك ونضع به النشا والكركم ودقيق الشوفان وكمية من الماء ويتم التقليب حتى يمتزج هذا الخليط.

ثم نقوم بإضافة الزبادي وعصير الليمون وعصير الخيار وماء الورد وزيت إكليل الجبل والفازلين والعسل الأبيض، ويتم الخلط جيدا حتى تتداخل جميع المكونات ويصبح متماسك.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على البشرة والرقبة ونوزعها بشكل كامل وبرفق ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف ويمتص الجلد فوائد هذه العناصر.

وبعد مرور الوقت نقوم بالتخلص من الخلطة بالغسل بالماء الفاتر.

وتكرر هذه الوصفة مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ البياض عشرة درجات بإستخدام هذه الوصفة السحرية والرائعة. عمر شويل - جدة تبييض فوري للبشرة والرقبة بوصفة النشا المعجزة لتفتيح وإزالة أي بقع سمراء وتصبغات من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبييض فوري للبشرة والرقبة بوصفة النشا المعجزة لتفتيح وإزالة أي بقع سمراء وتصبغات من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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