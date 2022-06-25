نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي جبار لتفتيح وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة مهما كان الغمقان في المقال التالي
تستخدم الكثير من الفتيات بعض الدلكات التي يتم أخذها في محلات مستحضرات التجميل غالية الثمن ولاتعطي أي نتيجة، ومن المعروف أن الدلكة الخاصة بالجسم يجب على اي فتاة ضرورة عملها لان الدلكة لها العديد من الفوائد الجيدة وهي تعمل على جعل الجسم ابيض وجميل وتعمل على التخلص من كل القشور والجلد الميت المتواجد في الجسم تساعد على تفتيح الجسم بشكل سريع وفوري تعطي الملمس الناعم للجسم وتجعله كالحرير لذلك يجب ألا نتجتب إستخدام تلك الوصفات وعلينا بالمداومة والمحافظة على إستخدامها مرة واحدة في كل إسبوع حتى تتمكنين من الحصول على كل النتائج التي قومنا بتقديمها إليكي، وتوجد العديد من الدلكات الطبيعية التي التي تساعد على إعطائك كل النتائج التي تحلمين بها بطريقة بسيطة وغير مكلفة وتجعلنا الإستغناء عن إستخدام أي وصفات او دلكات أخرى غير صحية.
مكونات عمل وصفة لتفتيح وتقشير الجسم كله
- خمسة ملاعق كبيرة من النشا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- أربعة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
طريقة عمل وصفة لتفتيح وتقشير الجسم كله
- يشترط أولا قبل تحضير ووضع هذه الوصفة أن تتمكني من تفتح المسام الخاص بالجسم حتى تتمكنين من تنظيف هذه المسامات من المتسخات حتى يبدو الجسم باللون الابيض مثل الحليب.
- قومي بتحضير وعاء او إناء مناسب وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من النشا مع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وخمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون واربعة ملاعق كبيرة من الحليب السائل وزيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
- بعد وضع تلك المكونات ببعضها قومي بتقليبهم جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد عملية تجانس هذه المكونات قومي بوضعها على الجسم مع الفرك الجيد على الجسم بهذه الوصفة لمدة خمسة دقائق، واتركي هذه الوصفة لمدة ثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت قومي بفرك هذه الوصفة من على جسمك واغسلي جسمك بالماء البارد وكرري إستخدام تلك الوصفة السحرية مرة واحدة في كل إسبوع وسوف تلاحظين النتيجة من اول خمسة عشر يوم فقط.
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