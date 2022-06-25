مقشر منزلي جبار لتفتيح وتقشير الجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة مهما كان الغمقان

تستخدم الكثير من الفتيات بعض الدلكات التي يتم أخذها في محلات مستحضرات التجميل غالية الثمن ولاتعطي أي نتيجة، ومن المعروف أن الدلكة الخاصة بالجسم يجب على اي فتاة ضرورة عملها لان الدلكة لها العديد من الفوائد الجيدة وهي تعمل على جعل الجسم ابيض وجميل وتعمل على التخلص من كل القشور والجلد الميت المتواجد في الجسم تساعد على تفتيح الجسم بشكل سريع وفوري تعطي الملمس الناعم للجسم وتجعله كالحرير لذلك يجب ألا نتجتب إستخدام تلك الوصفات وعلينا بالمداومة والمحافظة على إستخدامها مرة واحدة في كل إسبوع حتى تتمكنين من الحصول على كل النتائج التي قومنا بتقديمها إليكي، وتوجد العديد من الدلكات الطبيعية التي التي تساعد على إعطائك كل النتائج التي تحلمين بها بطريقة بسيطة وغير مكلفة وتجعلنا الإستغناء عن إستخدام أي وصفات او دلكات أخرى غير صحية.

مكونات عمل وصفة لتفتيح وتقشير الجسم كله

خمسة ملاعق كبيرة من النشا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

أربعة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

طريقة عمل وصفة لتفتيح وتقشير الجسم كله