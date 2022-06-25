جربيها ومش هتندمي.. اسهل طريقة لتنظيف الكرشة بدون مجهود بسرعة الصاروخ

اسهل طريقة لتنظيف الكرشة، مع اقتراب عيد الاضحى يتزايد البحث عن اسهل طريقة لتنظيف الكرشة من قبل ربات البيوت، حيث تعد الكرشة أحد الأكلات المفضلة لدى الشعب المصري، ويمثل تنظيف الكرشة صعوبة بالغة لربات البيوت خاصة بالنسبة للمبتدئات في عالم المطبخ، حيث يستغرق تنظيف الكرشة وقت طويل وجهد كبير، على الرغم من وجود مكونات في المطبخ رخيصة الثمن تساعدك على تنظيفها وجعلها ناصعة البياض في وقت قياسي، ولذا سنقدم لكم طريقة سهلة لتنظيف الكرشة بسرعة من خلال السطور القادمة.

اسهل طريقة لتنظيف الكرشة

وتعد اسهل طريقة لتنظيف الكرشة هي طريقة الشيف الشربيني، نظرا لأنها تعتمد على الماء فقط دون اضافة أي مكونات أخرى، فقط اتبعي تلك الخطوات:

في وعاء عميق، قومي بوضع الكرشة وجعلها أسفل الماء الجاري لمدة 10 دقائق حتى يتم التخلص من كافة الشوائب الموجودة بالكرشة.

قومي بوضع قدر عميق مملوء بالماء على النار، وبعد أن يغلي قومي بإغلاق النار.

ضعي الكرشة بالماء المغلي لمدة 5 دقائق مع التقليب المستمر.

اخرجي الكرشة من الماء، وقومي بإزالة الوبر الموجود في الكرشة باستخدام سكين غير حاد.

طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون

كذلك يمكنك تنظيف الكرشة بملح الليمون، وهو متوافر في الأسواق لدى محلات العطارة بسعر رخيص، عن طريق اتباع ما يلي:

قومي بوضع الكرشة أسفل الماء الجاري لمدة 10 دقائق، ثم قومي بتصفيتها جيدا.

الآن قومي بإضافة ملح الليمون إلى الكرشة مع التقليب، واتركيها لمدة ساعة كاملة.

قومي بإزالة الطبقة السطحية للكرشة ثم اغسليها بالماء الجاري.

قومي بنقع الكرشة ربع ساعة في ملح ليمون ثم اخرجيها مرة ثانية واكملي تنظيفهاحتى تصبح بيضاء اللون.

يتم غسل الكرشة بالملح والدقيق لمدة 10 دقائق، ثم انقعيها بالخل والليمون والملح للتخلص من أي رائحة.

اغسلي الكرشة جيدا بالماء، وقومي بتحضيرها.

طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة

تنظيف الكرشة بالخميرة يتم في خطوات سهلة: