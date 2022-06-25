عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم

هناك انواع من الحلوى البسيطة المميزة التي يحبها الأطفال والكبار، ويمكن تنفيذها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة ومن أهم هذه الأنواع هي حلوى المقلاة البسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف والوقت، وسوف نعرضها بشكل مختلف وسوف تنال اعجاب جميع أفراد الاسرة، الان تابعو معنا هذا المقال للتعرف على طريقة تحضيرها بكل سهول.

طريقة عمل حلوى المقلاة باستخدام زجاجة بلاستيك

اصنعي الان حلوى المقلاة في المنزل بكل سهولة، وكل ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

المكونات

عدد ٢ من البيض. كوب كبير من الدقيق المنخول. ربع كوب من السكر الناعم. رشة ملح بسيطة. رشة فانيليا. ملعقة واحدة بيكنج باودر. ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

مكونات التزين

صوص شيكولاته. كريم شانتيه.

طريقة التحضير