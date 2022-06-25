نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك زجاجة بلاستيكية فارغة حضري حلوى المقلاة السائلة بدون زبدة ولا زيت ولا حليب لن تشتريها بعد اليوم في المقال التالي
هناك انواع من الحلوى البسيطة المميزة التي يحبها الأطفال والكبار، ويمكن تنفيذها وتحضيرها في المنزل بكل سهولة ومن أهم هذه الأنواع هي حلوى المقلاة البسيطة التي لا تحتاج إلى الكثير من التكاليف والوقت، وسوف نعرضها بشكل مختلف وسوف تنال اعجاب جميع أفراد الاسرة، الان تابعو معنا هذا المقال للتعرف على طريقة تحضيرها بكل سهول.
طريقة عمل حلوى المقلاة باستخدام زجاجة بلاستيك
اصنعي الان حلوى المقلاة في المنزل بكل سهولة، وكل ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:
المكونات
- عدد ٢ من البيض.
- كوب كبير من الدقيق المنخول.
- ربع كوب من السكر الناعم.
- رشة ملح بسيطة.
- رشة فانيليا.
- ملعقة واحدة بيكنج باودر.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
مكونات التزين
- صوص شيكولاته.
- كريم شانتيه.
طريقة التحضير
- احضري محضر الطعام الكهربائي.
- أضيفي إليه البيض.
- قومي بالخلط جيدًا حتى يتم خفق البيض.
- ثم قومي بعد ذلك بإضافة الفانيليا.
- واعيدي الخلط.
- ثم أضيفي إليه السكر، والكاكاو.
- اعيد الخلط حتى يتم تكوين الخليط المطلوب.
- انخلي الدقيق في وعاء آخر، وأضيفي إليه الملح، والبيكنج باودر.
- أضيفي مكونات الدقيق إلى الخليط الموجود في الخلاط.
- أعيدي الخلط جيدًا حتى تتكون عجينة متجانسة بين كل المكونات.
- احضري زجاجة من البلاستيك وقومي بعمل فتحة صغيرة من الغطاء.
- احضري مقلاة غير لاصقة مثل التيفال.
- اتركيها حتى تسخن على النار.
- اضغطي الان على الزجاج حتى يخرج العجين وقومي بوضع دوائر منه داخل المقلاة.
- اتركي الدوائر حتى تجف واقلبيها على الناحية الأخرى.
- كرري الطريقة في كل الكمية.
- اخرجي الحلوى من المقلاة واتركيها حتى تبرد.
- قومي بوضع الكريم شانتيه بين كل قطعتين حتى يتم التصاق الحلوى ببعض.
- غطي القطعتين بصوص الشيكولاته الكثيف.
- اتركي الحلوى في الثلاجة حتى تتماسك جيدًا.
- قدميها الان في أطباق التقديم.
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