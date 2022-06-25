طريقة عمل الدلكة السوداني الأصلية لتفتيح وتعطير الجسم وإزالة الجلد الميت في دقائق

تعد الدلكة السودانية من أهم الوصفات التى تتميز بها العروس فى السودان، لما لها من مكونات تعمل على ترطيب وتفتيح الجسم وتجديد الخلايا الميتة التى توجد بالجسم، وبالتالي تزيل الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة وتسمح بظهور جلد جديد يحسن من مظهر الجسم، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتى طريقة لازالة خلايا الجلد الميت من الجسم بالدلكة السودانية فتابعونا.

فوائد الدلكة السودانية للجسم

ازاله الجلد الميت من على الجسم.

تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

إعطاء البشرة الترطيب والنعومة.

تؤخر من ظهور الشعر.

تعمل على تنظيف الجسم وتعطيه الملمس الناعم.

تعمل على صنفرة الجلد الخشن.

طريقة عمل الدلكة السودانية الأصلية

المكونات:

كوب من الترمس المطحون.

كوب من النشا.

كوب من الحمص المطحون.

كوب ماء ورد.

2 معلقة كبيرة من القرنفل المطحون.

2 معلقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الدقيق.

معلقة من زيت جوز الهند.

معلقة من زيت السمسم.

معلقة من زيت زيتون.

معلقة زيت اللوز المر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله القرنفل المطحون ونقوم بنقعه فى الماء لمدة ليلة كاملة.

نحضر إناء ونضع بداخله الترمس المطحون والنشا والحمص وعصير الليمون والدقيق وزيت جوز الهند وزيت الزيتون واللوز المر ونرفعه على النار على نار هادئة ونقوم بتقليهم حتى يصبح القوام متماسك ولين.

نضع على الخليط ماء الورد ونرفعه من على النار ونتركه يبرد.

نقوم بوضعه فى برطمان زجاجى ثم نأخذ شاور ساخن على قدر ما يتحمل الجسم وندهن الجسم بالمزيج مع التدليك.

نترك الدلكة على الجسم 15 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر والليفة وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت وأن جسمك أصبح أكثر نعومة وجمال.

هذه الوصفة سوف تعمل على تقشير الجلد الميت وإزالة الشعر من على الجسم، كما أنها تقوم بتأخير نمو الشعر مرة اخرى، فهى وصفة ممتازة لتنعيم وترطيب الجسم لاحتوائها على العديد من الزيوت التى تقوم بتغذية البشرة والعمل على ترطيبها وتنعيمها، كما أنها تعمل على توحيد لون البشرة واعطاء البشرة التفتيح المضاعف لكونها تحتوى على النشا التى لها تأثير قوى وفعال فى تفتيح لون البشرة وتحتوي أيضا على الترمس المطحون الذى يعمل على تقشير الجلد الميت وإعادة البشرة بلونها الطبيعى الموحد.