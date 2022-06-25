عندك زجاجة فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو العوامة مع سر القرمشة أحسن من المحلات

لقمة القاضى أو كما تسمى بالعوامة في العديد من البلدان العربية المختلفة، فهي إحدى الحلويات المشهورة والمحبوبة لدى الأطفال والكثير من الناس، فهي يمكن أن يتم تجهيزها بمكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة كما أن خطوات تحضيرها لا تحتاج إلى أي مجهود تابعونا الآن لمعرفة تفاصيل التحضير لكل عشاق لقمة القاضي.

طريقة تحضير لقمة القاضي اللذيذه الهشة

تهتم كل أم بتجهيز الحلويات اللذيذة المحببة لأفراد الأسرة، ومن أهمها لقمة القاضي الرائعة الهشة، وطريقة وخطوات تحضيرها كالآتي:

مكونات لقمة القاضي

كوب من الدقيق الأبيض. ملعقة من الخميرة. رشة ملح. ملعقة سكر. كوب من المياه الدافئة. ملعقة من النشا. ملعقتين من الزيت. كمية وفيرة من الزيت للقلي. سكر بودرة للتزين.

طريقة التحضير

ولتحضير لقمة القاضي في المنزل نقوم بالخطوات التالية: