نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك زجاجة فارغة حضري أسهل وأسرع لقمة القاضي أو العوامة مع سر القرمشة أحسن من المحلات في المقال التالي
لقمة القاضى أو كما تسمى بالعوامة في العديد من البلدان العربية المختلفة، فهي إحدى الحلويات المشهورة والمحبوبة لدى الأطفال والكثير من الناس، فهي يمكن أن يتم تجهيزها بمكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة كما أن خطوات تحضيرها لا تحتاج إلى أي مجهود تابعونا الآن لمعرفة تفاصيل التحضير لكل عشاق لقمة القاضي.
طريقة تحضير لقمة القاضي اللذيذه الهشة
تهتم كل أم بتجهيز الحلويات اللذيذة المحببة لأفراد الأسرة، ومن أهمها لقمة القاضي الرائعة الهشة، وطريقة وخطوات تحضيرها كالآتي:
مكونات لقمة القاضي
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الخميرة.
- رشة ملح.
- ملعقة سكر.
- كوب من المياه الدافئة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقتين من الزيت.
- كمية وفيرة من الزيت للقلي.
- سكر بودرة للتزين.
طريقة التحضير
ولتحضير لقمة القاضي في المنزل نقوم بالخطوات التالية:
- احضري وعاء وأضيفي إليه الدقيق.
- ثم أضيفي الملح والسكر والنشا.
- قلبي المكونات مع بعض لتختلط وتتجانس.
- اضيفي الخميرة إلى المكونات والزيت.
- قلبي واخلطي كل المكونات وتتجانس.
- أضيفي إليه الماء باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتم الخلط ويصبح عجينة ناعمة سائله.
- غطي العجينة واتركيها لمدة ساعة حتى تختمر.
- احضري مقلاة بها زيت غزير.
- اتركي الزيت حتى يسخن.
- احضري زجاجة وقومي بعمل فتحة صغيرة من الغطاء حتى يخرج منها العجين بالشكل المطلوب.
- أضيفي بها العجين.
- قومي بالضغط عليها حتى ينزل كرات صغيرة في الزيت.
- اتركي الكرات في الزيت حتى يتغير لونها إلى الذهبي.
- قلبي الكرات.
- اتركيها حتى تنضج.
- ارفعي لقمة القاضي بمصفاة الزيت.
- اصنعي لقمة القاضي في ورق المطبخ لامتصاص الزيت منه.
- كما أنه فيما بعد رشي إليه السكر البودرة حتى يغطيه تمامًا.
- أو أضيفي إليه الشربات حسب الرغبة.
- ويتم تقديمه بعد ذلك في أطباق التقديم المناسبة.
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