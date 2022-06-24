طريقة عمل الدجاج بدبس الرمان والفريك بابسط الخطوات وطعم جنان

يعتبر الدجاج بدبس الرمان من اشهى الاكلات التى تجذب الكثير من الناس سواء كبير او صغير، حيث أن دبس الرمان له فوائد كثيرة في عملية الهضم حيث يحتوي على مجموعة فيتامين B وهي تقوي العضلات والجهاز العصبي، يدخل دبس الرمان فى اللحوم واللحوم البيضاء وخاصة فى الاكلات المشويه، وهذه الوصفة تصلح فى العزومات والرحلات فهي غنية بالعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة، واليوم سوف نتعرف عليها الآن من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الدجاج بدبس الرمان والفريك والتعرف على طريقة التحضير بسهولة.

مكونات عمل الدجاج بدبس الرمان والفريك

سوف نتعرف على مكونات عمل الدجاج بدبس الرمان والفريك وهي كما يلي:-

نصف كيلو من البطاطس مقطعة مكعبات صغيرة.

كيلو من أوراك الدجاج.

خمس فصوص من الثوم المفروم.

نصف كيلو من البصل مقطع قطع صغيرة.

مقادير تتبيلة الفراخ

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من الملح.

فصين من الثوم مبشور.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخل.

حبه من البصل مبشوره.

ملعقة صغيرة من الفلفل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

مقادير تحضير الفريك

2 كوب من الفريك المغسول.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

2 فص من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ثلاث حبات من الحبهان.

نصف كوب من الشبت المفروم.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

ورق اللورا.

أغصان إكليل الجبل.

طريقة الإعداد والتحضير

تعتبر طريقة تحضير هذه الأكلة من الطرق السهلة وهي كما يلي:-