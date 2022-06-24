كيفية تبييض الوجه والرقبة في 5 دقائق فى البيت؟ تفتيح دائم ضعيه يوميا وصفة سهلة

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عمر شويل - جدة خلطة سوريه لتبييض الوجه معجون الطماطم من أكثر الوصفات الفعالة في تبييض الوجه، حيث تساعد حموضة الطماطم على تجفيف حب الشباب وليس ذلك فحسب ، بل تحتوي الطماطم أيضًا على فيتامينات (A و C و K) والتي توجد في العديد من علاجات حب الشباب.

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