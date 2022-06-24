طريقة عمل كفتة داوود باشا اللذيذة والمفيدة لجسم الانسان

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هل تعلم ان كفتة داوود باشا هى من اكثر الأكلات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة والمهمة لجسم الانسان حيث أنها تمد الجسم بالطاقة اللازمة له، ليس ذلك فقط بل خي أيضا تحتوي على البروتينات والدهون التي يحتاجها الجسم بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على السكر او الكوليسترول نهائيا الذي يسبب أضرار جسيمة للجسم. مكونات كفتة داوود باشا: زيت ذرة.

الأرز المسلوق.

الصنوبر المقلي.

حبة متوسطة حجم بطاطا مقطعة مكعبات. مكونات خليط كفتة: 1 بصلة صغيرة الحجم مفرومة فرم ناعم.

نص كوب كزبرة مفرومة فرم ناعم.

1 ملعقة صغيرة قرفة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

٥٠٠ جرام لحمة مفرومة فرم ناعم.

2 فص ثوم.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

ربع كوب بقدونس مفروم فرم ناعم.

1 ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. مكونات خليط الصلصة: 3 فصوص ثوم مهروس.

1 قرن فلفل أخضر مفروم.

4 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

1 كوب ماء.

2 بصلة كبيرة مقطعة إلي شرائح دائرية.

1 قرن فلفل أحمر مفروم.

2 حبة كبيرة طماطم مفروم.

نص ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة نعناع ناشف. طريقة التحضير: نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونقوم بإحضار صينية ونقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت على النار حتي يسخن نقوم بوضع مكعبات البطاطا وقليها في الزيت. نقوم بوضع مكعبات البطاطا المقلية في الصينية ووضع اللحم المفرومة، والملح، القرفة، والبصل، الهيل، والثوم، البهارات، والبقدونس، الكزبرة، وتقليبهم جيداً. نقوم بخلط الكفتة حتي تكون متماسكة وتشكيل كرات صغيرة نقوم بتسخين الزيت في المقلاة ووضع الكفتة وتقليبها في الزيت حتي يغير لونها. نقوم بوضعها في الصينية على البطاطس المقلية نقوم بوضع الثوم، والبصل، في المقلاة وتقليبهم حتي يغير لونها ونقوم بوضع كوب ماء، فلفل أخضر، نعناع، بهارت، فلفل أحمر، طماطم، ملح، معجون طماطم. نقوم بوضع صلصلة الطماطم على النار حتي تغلي ونقوم بوضع الصلصة على الكفتة المقلية، والبطاطا في الصينية. نقوم بوضع داوود باشا في الفرن 30 دقيقة حتي تتسبك الصلصة تماما نقوم بإخراج الصينية وتزيينها بالصنوبر المقلي مع الأرز. مكونات كفتة بالبطاطا: ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة كبيرة.

٥٠٠ جرام لحمة مفرومة.

نص ملعقة صغيرة زنجبيل بوردة.

2 ملعقة كبيرة دبس رمان.

2 حبة كبيرة بطاطا.

نص حزمة بقدونس مفروم فرم ناعم.

2 ملعقة صغيرة بهارات مشكل.

نص ملعقة صغيرة كزبرة.

بيضة كبيرة.

نص ملعقة صغيرة هيل ناعم.

2 ملعقة صغيرة ملح.

زيت ذرة.

بطاطا مقلية.

سلطة اللبن. طريقة التحضير: نقوم بتقشير بطاطا وتقطيعها متوسطة نقوم بتثبيت قرص شفرة البرش وبرش قطع البطاطا ووضعها في الطبق. نقوم بإحضار طبق البصل وبرش ناعم ووضعه فوق البطاطا المبروش نقوم بإضافة البقدونس، ودبس الرمان، اللحم، البهارات، البيض، ملح، الزنجبيل، ملح، هيل، فلفل أسود، نقوم بوضع البطاطا، والبصل في طبق. نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها وعجنها بإستخدام اليد حتي يختلط جيداً المكونات في بعضها نقوم تشكيل العجينة على شكل أصابع متوسطة. نقوم بإحضار مقلاة ووضع الزيت على النار نقوم بقلي الكفتة في الزيت حتي يغير لونها إلي الذهبي نقوم بإحضار طبق ووضع ورق حتي بتشرب الزيت تماما وإخراج الكفتة على الطبق ونضع أصابع البطاطا المقلية في طبق مناسب وتقديمها ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة داوود باشا اللذيذة والمفيدة لجسم الانسان - ثقفني

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