الجمبري المقرمش بالوصفه السرية في المنزل بدقائق قليلة

لعمل وصفة اليوم من الروبيان الفرايد أو المقلي، سنحتاج إلى بعض المكونات الرئيسية . والتي بالتأكيد أولها الروبيان ويفضل أن يكون طازج ، ذو حجم متوسط إلى كبير. ويكون مقشر ومنظف جيدا. ودائما أثناء تنظيف الروبيان، لابد من استخدام السكين أو خلة الأسنان ، لإزالة السلسلة الظهرية بالروبيان ، والتي يتواجد بها ضرر كبير عند تناولها بكميات كبيرة. ولعمل الروبيان اليوم بمقدار كيلو نحتاج لإلى:

كيلو من الروبيان المتوسط الحجم ويفضل أن يكون طازج ومنظف جيدا

قطعة كبيرة من الزنجبيل

فصوص من الثوم بمقدار 15 فص ثوم

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة كبيرة من الكزبرة

كركم بمقدار ملعقة كبيرة

بابريكا بمقدار ملعقة كبيرة

ملح بمقدار ملعقة كبيرة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر

شطة مجروشة بمقدار ملعقة صغيرة

كوب من عصير الليمون

ملعقة صغيرة بشر ليمون

للقلي:

ثلاث حبات من البيض

كوبان من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من البيكينج باودر

ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة عمل الروبيان المقلي

نقوم بوضع كافة البهارات ومعجون الطماطم بمحضر الطعام، ونقوم بضربه جيدا ليصبح معجون ناعم للغاية. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق وخلط الروبيان به جيد، ويفضل أن يترك بالبراد قليلا قبل القلي.ثم نضع البيض في وعاء وخليط الدقيق والبيكينج باودر والكركم في وعاء آخر. نقوم بتجهيز الزيت على نار متوسطه وتسخينه للقلي مباشرة. نضع الروبيان في البيض ثم في خليط الدقيق وفي الزيت مباشرة للقلي.