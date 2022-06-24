فوائد الموز للشعر الخشن والمجعد ستبهرك! إليك طريقة صنع ماسك الموز للشعر ستجعل شعرك كالحرير

ماسك الموز للشعر، تحتار الفتيات من كثرة أنواع الكريمات وأدوات فرد الشعر الخشن والمجعد، ولكن معظم هذه الكريمات والأدوات غير صحية وتضر الشعر، حيث يسبب الشعر المموج صعوبة للفتيات عند تمشيط الشعر، كما أن الشعر الخشن يجعل شكل الرأس غير مميز، ويجعل الفتيات يقمن بعمل بروتين أو كيراتين أو استخدام المكواة، ولكن مع مرور الوقت تسبب هذه الأدوات تساقط الشعر وضعف البصيلات، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على فرد الشعر وزيادة كثافته ونموه ولمعانه، ويعتبر الموز من الفواكه الغنيه بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، التى يساعد على فرد الشعر وترطيبه، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالموز.

مكونات وصفة الموز للشعر

تبحث الفتيات عن الوصفات التى تغذي الشعر وتزيد من كثافته ولمعانه، لذا يفضلن استخدام هذه الوصفات التى تساعد على فرد الشعر وتجعله أكثر انسيابية، ووصفة الموز من أكثر الوصفات التى يبحث عنها جميع الفتيات لأن الموز يحتوي على مركبات تزيد من رطوبة الشعر وسهولة فرده، حيث تناسب وصفة الموز للشعر الخفيف، وتتمثل مكوناته في الآتي.

حبتين من الموز.

ملعقتين من زيت الزيتون.

طريقة استخدام ماسك الموز للشعر

وصفة ماسك الموز للشعر ممتازة لتغذية بصيلات الشعر الضعيف، كما يمكن استخدامها لتغذية شعر الأطفال والكبار، وكذلك تساعد على زيادة كثافة الشعر وترطيب الشعر الخشن، وبالتالى يتم فرده بكل سهولة دون مواجهة مشكلة أثناء الفرد، كما أن طريقة استخدامه بسيطة وسهلة ويتم إضافة زيت الزيتون إلى الوصفة حتى يزيد من كثافة الشعر، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.