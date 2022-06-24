خلطتي السحرية ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب نقطة زيت نهائيا وهيبقي مقرمش ولذيذ زي المطاعم

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ملعقة واحدة لقلي الباذنجان بدون زيوت نهائيا، الباذنجان من الأكلات الشعبية التى يفضلها الكثير من الأشخاص، ويدخل الباذنجان في العديد من الأكلات، فبالرغم من قيمته الغذائية إلا إنه يتشرب الكثير من الزيت وهذا ما يجعله سبب في زيادة الوزن، لذا يبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب نقطة زيت حتى يصبح صحي أكثر، وسنقدم لكم طريقة لقلي الباذنجان بدون ان يتشرب نقطة من خلال السطور التالية عبر موقعنا موقع محترف.
ملعقة واحدة لقلي الباذنجان بدون زيوت نهائي
هناك أكثر من طريقة لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب نقطة زيت، ولكن سنحتاج إلى بعض المكونات منها:
- 2 من الباذنجان الرومى.
- القليل من الملح.
- القليل من الدقيق.
- بعض التوابل.
طريقة قلي الباذنجان بدون ان يتشرب نقطة زيت
- يتم غسل الباذنجان جيدا وتقطيعه في إناء واسع.
- يتم تقطيع الباذنجان شرائح ويتم رش القليل من الملح والتوابل.
- يترك لمدة عشرة دقائق ثم يوضع في المصفاة.
- يتم رش القليل الدقيق حتى يتشرب من الناحيتين.
- نضع طاسة بها القليل من الزيت على نار متوسطة.
- يتم وضع الباذنجان واحدة بجوار الأخري.
- نقوم بتقليب الباذنجان بعد تغيير لونه الى الذهبي ويتم رفعه من على النار بعد تمام النضج.
نقوم بوضع الباذنجان على مناديل ورقية حتى تتشرب ما علق به من زيوت.
طريقة أخري لقلي الباذنجان بدون أن يتشرب نقطة زيت
- نحضر عدد 2 من الباذنجان الرومى ويتم غسلهم جيدا.
- نقطع الباذنجان إلى شرائح ويتم رش القليل من الملح والتوابل.
- نحضر صينية ونضع بها القليل من الزيت .
- نرص الباذنجان جنبا إلى جنب ثم نرش القليل من الزيت.
- نضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
- نضعه في الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا أو حتى تمام النضج.
- بعد خروجه من الفرن نضع عليه القليل من الفلفل الأسود ويتم تقديمه مع الأكلات الشعبية.
يدخل الباذنجان في العديد من الوصفات حيث
- يمكن وضع 2 فص من الثوم المفروم مع بعض التوابل والطماطم.
- يتم وضع هذا الخليط على الباذنجان حتى يعطيه طعم شهى ولذيذ .
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