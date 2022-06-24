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طريقة عمل الآيس كريم في البيت، يستمتع الأطفال في فصل الصيف بتناول أنواع الآيس كريم اللذيذة، لكن يظل آيس كريم الفواكه الغني الفيتامينات من أكثر الأنواع التي تزيد من الشعوربالانتعاش في الصيف، لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم الفواكه في البيت وتحضيره بطريقة سريعة. طريقة عمل الآيس كريم في البيت مكونات الآيس كريم 3 كوب أناناس أو فراولة مفروم.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

و2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. طريقة تحضير آيس كريم الفواكه في الخلاط الكهربائي نضع السكر والفاكهة والعسل والليمون مع 2 كوب من الثلج، ونخلط جميع المكونات ببعضها حتى يصبح الخليط ناعم تماما. إذا كان ملمس الخليط خشن نقوم بإضافة كوب آخر من الثلج ونستمر في خفق جميع المكونات ببعضها. ثم نحضر طبق غويط ونسكب بداخله الخليط ونتركه في الفريزر لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، ثم نكشط بعد ذلك الثلج من على الخليط ونتركه لمدة ساعتين أيضا في الفريزر، ثم يقدم بعد ذلك في أكواب زجاجية أو ورقية بألف هنا. طريقة عمل آيس كريم المانجو أو الموز في المنزل المكونات 1/2كيلو مانجو أو 3 ثمرات موز

باكت كريم شانتيه دريم أو ثلاث ملاعق كبيرة أي نوع.

¼ كوب من الحليب السائل

2 علبة زبادي وزن 100 جرام.

3 ملاعق كبيرة عسل أبيض.

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج. طريقة تحضير الآيس كريم لضمان نجاح الآيس كريم بقوام ناعم يجب أن تكون جميع الفواكه مجمدة قبل ذلك. في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع ثمرات الموز أو قطع المانجو المجمدو ونضيف لهم عصير الليمون والكريم شانتيه ونضرب المكونات السابقة في الخلاط لمدة لا تقل عن 5 دقائق. ثم نضيف بعد ذلك الزبادي والحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات ويصبح لونها وقوامها واحد. في النهاية نقوم بإضافة العسل على هذه المكونات ونستمر في الضرب حتى يصبح مذاقه لذيذ، وكمية العسل المضاف تكون على حسب المذاق لأن هناك بعض الفواكه مذاقها حلو ولا تحتاج إلى إضافة العسل. يجب وضع الخليط في علبة بلاستيكية محكمة الغلق لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى يأخذ يأخذ الآيس كريم القوام الكريمي الناعم، ثم يزين على حسب الرغبة ويقدم بالهنا والسفت. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك الآيس كريم الفواكه في البيت زي الجاهز وبمكونات إقتصادية - ثقفني

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