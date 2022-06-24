تحدي التبييض الفوري بالنشا المنزلية لتبييض اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار مهما كان

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إسمرار وسواد اليدين مشكلة كبيرة قد تواجه الكثير من السيدات والفتيات، فتجعلها غير سعيدة لأنها تظهر يديها بشكل قبيح وسئ للغاية خاصة إذا كانت تحب أن ترتدي الإكسسوارات أو الذهب مثل الخواتم فاليدين من أكثر الأعضاء إستخداما فى الحياة مثل نظافة المنزل وغسل الملابس بمساحيق النظافة، وتتعرض للشمس وللأتربة فتبحث لإيجاد حل سريع وفى نفس الوقت يكون آمن وصحي على بشرتها فتجد أن النشا هو المكون الرهيب الذي يساعدها على حل هذه المشكلة لأن النشا يتم الحصول عليه من الحبوب التى تحتوي على الكربوهيدرات والنشويات وغيرها من المواد الطبيعية التى تساعد على تفتيح اليدين والبشرة فيمكن أن تمزحي النشا ودقيق الشوفان والكركم وماء بارد وزيت اللوز وزيت الزيتون فهذه الوصفة تعمل أيضا على تنظيف الجلد من الدهون المتراكم على الجلد، وتعمل أيضا على إزالة خلايا الجلد الميتة. مكونات النشا لتبييض اليدين خمسة ملاعق كبيرة من زيت النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

كمية مناسبة من الماء بارد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الليمون

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق القرنفل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت المرمرية طريقة عمل خلطة النشا لتبييض اليدين فى البداية نحضر وعاء ونضع به النشا ودقيق الشوفان والكركم ومسحوق القرنفل ثم نضع عليه كمية من الماء البارد ثم نقوم بتقليبه حتى تختفي تماما هذه المكونات ثم نرفع هذا الوعاء على نار هادئة جدا ويتم التقليب المستمر حتى يصبح لدينا قوام كريمي ومتماسك ثم نتركه جانبا حتى يبرد.

ثم نضع زيت اللوز وزيت الزيتون وعصير الليمون وزيت الليمون وزيت المرمرية على الوعاء السابق ثم نقو بالخلط الجيد حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة على اليدين برفق وبحركة دائرية ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك نغسل اليدين بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ بياض اليدين، ونكرر هذه الوصفة يوميا ولمدة ثلاثة أسابيع، وفى الأسبوع الثانى تظهر اليدين أفتح وأبيض بكثير بإستعمال وصفة النشا الخطيرة. عمر شويل - جدة تحدي التبييض الفوري بالنشا المنزلية لتبييض اليدين والرجلين وإزالة الأسمرار مهما كان - ثقفني

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