نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات القهوة للبشرة للحفاظ على الشباب ومقاومة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات القهوة للبشرة ، تبحث المرأة دائما عن الجمال، منذ نعومة أظافرها تلك هى الفطرة، التى خلقت عليها، وتحاول جاهدة أن تحافظ على جمالها لأطول وقت ممكن بعيداً عن متغيرات الزمن، وعلامات تقدم السن، لذا دائما مانلاحظ بعض الأشخاص يظهرون بصورة أقل من عمرهم الفعلى، على الرغم من ظهور تغييرات واضحه على أصدقائهم من نفس العمر، يعود الأمر عادة إلى أتباع العادات الصحية منذ الصغر من تناول طعام صحي، وتناول الماء بشكل يومي والحفاظ على ترطيب البشرة، وممارسة الرياضة.

وصفات القهوة للبشرة

الحياة الصحية تؤثر بشكل إيجابي على حياة الإنسان سواء من الداخل أو الخارج، تعتبر الوصفات الطبيعية من أهم عوامل ترطيب البشرة والحفاظ على شبابها، ومن تلك الوصفات التى تشتمل على القهوة لما لها من سحر خاص وخصائص جمالية، إليكم أسهل وصفات القهوة للبشرة من مكونات طبيعية.

سكراب القهوة وزيت الزيتون

فوائد القهوة للبشرة مذهلة فالكافيين الموجود بها يساعد على التخلص من الهالات السوداء وتصبغات البشرة، وتوحيد لونها، مع مكافحة ظهور التجاعيد وترطيب البشرة، والتخلص من الجلد البشرة، فهى تعتبر من أفضل سكراب لتخلص من الجلد الميت بمكونات بسيطة جداً من المنزل طريقة التحضير هي:

ملعقة من القهوة سواء بعد تناولها، أو أخلطي ملعقة طازجة مع نصف ملعقة من زيت الزيتون مع إضافة ملعقة من السكر يفضل بني اللون ونبدأ في التدليك برفق، بشكل دائري ويترك على الوجه لمدة 20 دقيقة يستخدم للرقبة واليدين ويشطف بعد ذلك بماء فاتر.

ماسك القهوة والحليب

لأصحاب البشرة الدهنية لا يفضل إضافة الزيوت في الماسك لذا سوف نستبدل زيت الزيتون بحليب البودرة سوف تكون النتيجة مميزة أيضا، فقط أخلطي ملعقة من القهوة ومثلها الحليب ويوزع على الوجه ويترك لمدة نصف ساعه وللحصول على أفضل النتائج يرجي الاستمرار على الماسك على الأقل مرة أسبوعياً.

ماسك القهوة وماء الورد

هذا الماسك مخصص لعلاج الهالات السوداء مع الأستمرار عليه سوف تحصلين على نتيجة مرضيه، نحتاج إلى ملعقة من القهوة ومثلها من ماء الورد وقطرات من زيت الزيتون ويوزع الخليط على الوجه ومنطقة أسفل العين ويترك لمدة 20 دقيقة ويشطف بالماء.