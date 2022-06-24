نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي أثار ضجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الخبز من أهم الأغذية الأساسية التي يعتمد عليها الأشخاص، حيث بات عنصرا أساسيا على طاولة الطعام، لكن هل كنت تعلم أنه يمكنك صناعة الخبز فى المنزل بأبسط الخطوات وبدون عناء؟ نعم يمكنك ذلك ومن المعروف أن هناك العديد من أنواع الخبز مختلفة الأشكال والأحجام حسب كل بلد، وفى المنطقة العربية هناك خبز الصاج الذى يتميز بسهولة تحضيره، ولا يستغرق وقتا كبيرا لإعداده.

كما يعد خبز الصاج من أنواع الخبز الأكثر انتشاراً بين الناس، وذلك لكثرة استخدامه في الكثير من الأطباق، كالمنسف والشاورما، ويتميّز هذا الخبز بخفته ورقَّته، ويفضل تناوله معظم الأشخاص ويمكن تحضيره بسهولة في البيت بأكثر من طريقة وسنتحدث في هذه المقال عن إعداده بدون الخميرة.

طريقة تحضير خبز الصاج في المنزل

ويسمى خبز الصاج بخبز التورتيلا، وهو من أسهل المخبوزات، التى يمكن لأى شخص تحضيرها فى المنزل بسهولة ويسر، كما أن مكوناته غالبا ما تكون متوفر فى معظم البيوت.

لكن رغم سهولة تحضير خبز الصاج فى المنزل، إلا أن الكثير من الأشخاص يفشلون فى إعداد بطريقة صحيحة، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة صحيحة لإعداد عيش الصاج أو خبز التورتيلا فى المنزل.

تعرف على مكونات خبز الصاج

خبز الصاج من أسهل أنواع الخبز، الذي يمكنك صناعته في المنزل بكل سهولة، ودون الحاجة إلى دفع تكاليف عالية، ومقادير عمل خبز الصاج هي:

نصف كيلو من الدقيق المنخول

كوبان من الماء

ملعقة صغيرة من الملح.

½ فنجان زيت

ملعقتان من البيكنج بودر

طريقة عمل خبز الصاج

ودائما ما تبحث ربات البيوت على طريقة إعداد الأكلات التى توفر الوقت والجهد، فى ظل انشغالهم بأعباء الحياة الأخرى.

أولا نحضر وعاء من أجل استخدامه للعجن

بعد ذلك نضع الدقيق المنخول ونضيف البيكينج بودر والملح والزيت

بعد إضافة كل ما سبق يتم تقليب الخليط كله جيدا

بعد ذلك يتم وضع الماء بالتدريج والعجن المستمر

نستمر فى عجن الخليط لمدة 5 دقائق على الأقل حتى يظهر القوام المطلوب.

بعد ذلك يتم إراحة العجين لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

بعد الانتهاء من إراحة العجين، يتم تقسيم العجين إلى أجزاء متساوية ثم تترك خمسة دقائق حتى ترتاح مرة أخرى.

بعد ذلك يتم وضع صاج مناسب أو طاسة نظيفة على النار ويتم تركها حتى تسخن.

يتم فرد العجينة حتى تكون مناسبة للطهى.

بعد الانتهاء من فرد العجينة يتم وضعها على الصاج أو فى الطاسة وتترك لفترة لا تقل على 3 دقائق حتى تستوى ثم يتم التقليب على الجانب الآخر حتى تمام الاستواء.

نخلي الدقيق في وعاء كبير ثم أضيفي الخميرة واخلطي المكونين جيدًا.

أضيفي الكمية المناسبة من الماء تدريجيًا ربع كوب في المرة الواحدة حيث قد تحتاجين كلها أو أقل واعجني المكونات حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة في نفس الوقت.

توضع العجينة في وعاء وتغطى وتترك لترتاح في مكان دافئ لمدة ساعتين حتى ترتفع تماما وتتضاعف في الحجم.

سخني مقلاة صاج أو مقلاة غير لاصقة واستمري في التسخين حتى يخرج البخار قطعي العجين إلى كرات متساوية الحجم حسب الحاجة.

ثم استخدمي الشوبك لفرد العجين حتى يصبح رقيقًا.

ضعي العجين على صفيحة خبز واتركيها تبدأ بني من الأسفل.

ثم اقلبها حتى يتحول لونها إلى الأحمر وكرر العملية حتى تنضج العجينة.

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