نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها نصف ساعة تحت العين النتيجة ستبهرك عيون ساحرة بدون هالات سوداء وبدون تجاعيد أو انتفاخات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التخلص من الهالات السوداء نجد أنه يوجد كثير من الأشخاص يعانون من الهالات السودة وهي عبارة عن سواد موجود تحت العينين بنسبة كبيرة وهذه الهالات تعطي شكل غير جيد تحت العينين مما جعل الكثير من الأشخاص يذهبون إلى شراء كثير من العلاجات والأدوية التي تعالج تلك الهالات ولكن الأمر دون جدوى مما جعل البعض يقوم بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على القضاء على الهالات السودة إلى جانب ذلك التخلص من التجاعيد التي توجد حول العينين وسوف نوضح طريقة التخلص من الهالات السوداء من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة التخلص من الهالات السوداء

نجد أن لبان الذكر من المكونات الطبيعية التي تساعد على القضاء على الهالات السودة وتتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية ج من الهالات وهو لبان الذكر وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

لبان ذكر.

ماء.

زيت جوز هند.

نشا.

طريقة تحضير وصفة الهالات السوداء

يتم تحضير هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة يمكن للجميع عملها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات تحضير وصفة الهالات من خلال النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به لبان الذكر والماء ونقوم بوضعه على النار ونتركه حتى تمام الغليان.

يتم تصفية اللبان ونترك الماء حتى يبرد تماما ثم نقوم بوضع النشا في الخليط مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع زيت جوز الهند على تلك المكونات ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس.

يوضع الخليط تحت العينين ونتركه حتى يجف ثم نقوم بغسله.

وصفة الخل للتخلص من الهالات

تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تخلصنا من الهالات وسوف نوضح خطوات عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

خيار.

خل.

نشا.

فازلين.

طريقة التحضير:

نحضر الخيار ونقوم بغسله جدا وعصره في الخلاط ونقوم بتصفيته.

ثم نقوم بوضع النشا ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضع الخل مع التقليب المستمر، ثم نضع الفازلين مع التقليب المستمر.

نضع الخليط على الوجه وتحت العينين ونتركه حتى يجف تماما.

ثم نقوم بغسل الوجه وسوف نلاحظ اننا تخلصنا من الهالات بسرعة الصاروخ.

طريقة التخلص من الهالات السوداء بالبطاطا

يمكنك التخلص من الهالات السوداء باستخدام البطاطا قومي أولا بوضع البطاطا في الثلاجة لمدة ساعة كاملة ثم قومي بتقشيرها وايضا عصرها في الخلاط ثم قومي باستخدام قطنه وضعي العصير تحت العين باستخدام القطنة ثم قومي بتركه علي العين لمدة ربع ساعة حيث يساهم في التخلص من الهالات السوداء بسرعة في أقل من أسبوع ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يومياً.