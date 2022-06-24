بودينج شوكولاتة بارد لمقاومة حر الصيف مع نكهات مختلفة وخطوات تحضير سريعة، نشارك معكم اليوم طريقة عمل تحلية باردة سريعة وسهلة يتم إعدادها في دقائق معدودة، وهي عبارة عن حلى بارد يتم تحضيره باستخدام الخلاط الكهربائي، ويتميز بقوام كريمي يشبه قوام البودينج أو الكاسترد مع ميكس نكهات لذيذة جداً، بالاضافة إلى طبقة جناش شوكولاتة خفيفة تجعل الطعم أكثر روعة. إليكم وصفة بودينج الشوكولاتة البارد من مطبخك بأسهل طريقة.

بودينج شوكولاتة بارد بنكهات مختلفة

المقادير المطلوبة:

2 ثمرة موز متوسطة الحجم.

5 ملاعق كبيرة زبدة بمقدار 70 جرام.

ربع كوب سكر بني بمقدار 45 جرام.

كوب ونصف حليب بمقدار 375 مل.

نصف كوب جوز هند غير محلى بمقدار 40 جرام.

فانيليا.

2 بيضة.

ثلث كوب دقيق بمقدار 50 جرام.

ربع كوب سكر بمقدار 55 جرام.

مقادير جناش الشوكولاتة:

100 جرام شوكولاتة.

ملعقة صغيرة عسل.

ربع كوب كريمة ساخنة (ويمكنك استبدالها بربع كوب حليب + ملعقة كبيرة زبدة).

نأخذ الموز ونقشره ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح صغيرة وبعد ذلك نضعه في مقلاة مع إضافة ملعقة من مقدار الزبدة، ونرفعهم على نار عالية مع إضافة السكر البني ونقوم بالتقليب لمدة 4 دقائق تقريباً حتى تتم الكرملة، وبعد ذلك نأخذ هذا الخليط بالكامل ونضعه في الخلاط ونضف إليه المقدار المتبقي من الزبدة، ثم نضف الحليب والسكر مع رشة الفانيليا والدقيق وجوز الهند ثم نضف البيض، ثم نخلط المكونات بشكل جيد حتى تندمج مع بعضها ويتجانس الخليط، ثم نحضر صينية مناسبة مقاس 21 سم ثم ندهنها بزبدة وبعد ذلك نسكب الخليط ونوزعه بشكل متساوي، ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 160 مئوية رف أوسط لمدة نصف ساعة، وبعد خروج الصينية من الفرن نترك الحلى يبرد في درجة حرارة الغرفة.

ألذ حلى بارد لمقاومة حر الصيف

أثناء هذا نقوم بإعداد جناش الشوكولاتة بإضافة الشوكولاتة والعسل في وعاء مع إضافة الكريمة وهي ساخنة جداً، ثم نتركهم دقيقتين وبعد ذلك نبدأ بالتقليب بلطف حتى تذوب الشوكولاتة ونحصل على صوص شوكولاتة متجانس، وبعد ذلك نضع هذا الصوص على الحلى ونوزعه بشكل متساوي مع وضع شوكولاتة مبشورة أو سبرنكلز على السطح للتزيين، ثم ندخل الحلى للثلاجة حتى يبرد تماماً ويتماسك وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.