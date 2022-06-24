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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتبييض الأسنان وإسقاط الاصفرار والجير المتراكم في دقائق قليلة، إليكم أقوى وصفات لتبييض الأسنان وحمايتها من التسوس مع إزالة تامة للجير، فهي تحتوي على مواد مبيضة طبيعية تستخدم مع المعجون لمنح الأسنان بياضاً ملفتاً وحماية فائقة ضد مسببات الاصفرار، من ضمنها مثلاً قشور الموز فهي تحتوي على مادة مبيضة للأسنان، الملح فهو يهدئ آلام الأسنان ويعالج إلتهابات اللثة، الثوم فهو يبيض الأسنان ويسقط الجير المتراكم بها، إضافة إلى القهوة فهي تزيل الاصفرار والبقع الداكنة من الأسنان.

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان بسرعة

تتكون الوصفة الأولى لإزالة الاصفرار وتبييض الأسنان من العناصر التالية:

قشرة موزة. ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

طريقة الإعداد والاستخدام نأخذ قشرة الموز ونزيل المحتوى الداخلي لقشرة الموز ثم نقوم بهرسه جيداً ونضعه في وعاء، ثم نضف إليه عصير الليمون الحامض والملح ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضف معجون الأسنان ونخلط مجدداً، نفرش الأسنان جيداً بهذا الخليط باستخدام فرشاة الأسنان لمدة دقيقة ونفرك الأسنان جيداً حتى يزول الاصفرار والجير، وسنلاحظ نتيجة مدهشة من أول إستخدام سيزول الاصفرار من الأسنان وسيسقط الجير المتراكم، سنحصل على أسنان بيضاء ولامعة مثل اللؤلؤ مع تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم، ويمكنك الاحتفاظ بما تبقي من الخليط في الثلاجة واستخدامه لمرات متعددة.

إزالة اصفرار الأسنان والجير المتراكم

تتكون الخلطة الثانية لتبييض الأسنان من العناصر التالية:

فص ثوم. ملعقة صغيرة من القهوة. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من معجون الأسنان.

نأخذ فص الثوم ونقشره ثم نبشره في مبشرة ونضعه في وعاء ثم نضف إليه القهوة وزيت الزيتون، مع إضافة معجون الأسنان ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً، وبعد ذلك نفرش الأسنان جيداً بهذا الخليط ونكرر استخدام هذه الوصفة مرة في اليوم، مع الاستمرار في استخدامها يومياً لمدة أسبوع وسنلاحظ فرق مدهش جداً، سنحصل على تبييض طبيعي رائع للأسنان كأننا قمنا بتبييضها عند طبيب الأسنان، ونحتفظ بالخليط المتبقي من الخليط في الثلاجة لاستخدامه فيما بعد.