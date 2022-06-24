بألذ طعم حضري بسكويت السمسم بنكهة البرتقال رائع وجميل

بسكويت السمسم بنكهة البرتقال ، من ألذ وأطعم أنواع البسكويت السهل السريع الذي يتم تحضيره خلال دقائق، يمتاز بقوام هش ومقرمش، فهو يتم تسويته في الفرن على مرحلتين فطريق تحضيره تختلف عن طرق تحضير تحضر أنواع البسكوت العادية، له طعم رائع ومميز بجانب أنواع مختلف من المشروبات يمكن تقديمه مع العصائر الباردة أو يمكن تقديمه مع المشروبات الساخنة، فهو رائع ومناسب جداً للضيوف وللعديد من المناسبات السعيدة أيضًا، فهو من أنواع البسكوت المحشية الرائعة فهو يقدم بحشوة المربى اللذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت السمسم بنكهة البرتقال بطعم رائع وجميل.

مكونات عمل بسكويت السمسم بنكهة البرتقال

يتم تحضير البسكويت من خلال مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 حبة من البيض. بياض بيضة فقط. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ملعقة صغيرة من بشر البرتقال. رشة من الملح. كوب من السكر(100جرام). كوب من الزيت (100 مل) 350 جرام من الدقيق.. ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج بودر.

للتزين

مربى برتقال.

سمسم محمص.

صفار بيضة.

طريقة التحضير

يتم تحضير بسكوت السمسم بنكهة البرتقال باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة 2 حبة من البيض ثم نضيف بياض البيضة، ثم نضيف الفانيليا وبشر البرتقال ورشة الملح. ثم نضيف السكر ونخفق المكونات جيدًا ثم نضيف الزيت ونستمر في الخفق حتي يصبح الخليط متجانس تمامًا. يضاف الدقيق والبيكنج بودر ثم نقلب المكونات، حتي يختفى الدقيق وتتكون لدينا عجينة طرية وناعم. على سطح مرشوش بالدقيق نقسم العجين إلي ثلاثة أجزاء متساوية على شكل كرات، ثم نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

طريقة التشكيل

نقوم بفرد كل جزء من العجين على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مربع بسمك متوسط. ثم ندهن وجه المربع بمربى البرتقال ثم نلف مربع العجين على شكل رول، ثم نضغط على الرول باليد قليلاً. نضع الرول في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي كمية العجينة المتبقية. ثم ندهن وجه كل رول بصفار البيض، ثم يرش بالسمسم حتي يتغطى الوجه تمامًا. نخبز البسكويت على درجة حرارة 140 درجة مئوية لمدة نصف ساعة، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. ثم نخرج البسكويت من الفرن ونتركه حتي يبرد، ثم نقوم بتقسيم كل رول إلي شرائح رفيعة في السمك. ترص شرائح البسكويت في صاج فرن غير مدهونة ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية حتي ينضج لمدة حوالي ربع ساعة حتي يأخذ اللون الذهبي الغامق. نخرجه من الفرن ونتركه حتي يبرد تمامًا ثم يقدم بالهنا والشفا.

نصائح عند عمل بسكويت السمسم بنكهة البرتقال بالمنزل

يجب ترك عجينة البسكويت لكي ترتاح قليلاً قبل فردها لمدة حوالي 10 دقائق. نحرص على نخل الدقيق جيداً قبل استخدامه ويفضل أن يكون النوع المستخدم نوع جيد. نحرص على أن يكون البيض المستخدم بدرجة حرارة الغرفة. يجب أن نخفق المكونات جيدًا بعد إضافة كل مكون من المكونات.

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