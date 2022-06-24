بحجر شبة ومسك فقط اصنعي أفضل مزيل عرق طبيعي برائحة ثابتة 24 ساعة على جسمك ولا رائحة كريهة بعد اليوم

يواجه البعض مشاكل محرجة مثل العرق الزائد وخاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فقد يلجأ البعض لاستخدام مزيلات العرق بأنواعها المختلفة والتي قد تصاحبها بعض الأعراض الجانبية، ومن خلال حجر الشبة تتمكن من صنع أفضل مزيل للعرق بطريقة آمنة وبرائحة ثابتة على مدار اليوم وبمكونات طبيعية لا تسبب أضرار جلدية، وإليكم طريقة عمل الوصفة الطبيعية للتخلص من العرق من خلال موقعنا .. تابعونا.

وصفة مزيل عرق طبيعي بحجر الشبة

حجر الشبة يتم استخدامه منذ وقت طويل في المستحضرات التجارية لما له من خصائص عديدة وخاصة في مقاومة العرق.

الخصائص الفعالة لحجر الشبة القضاء على بعض أنواع البكتريا على الجلد، مما تكون سبب في ظهور رائحة العرق الكريهة.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية بحجر الشبة التي تستطيع استخدامها في تركيب مزيل العرق وتكون أمنة.

مزيل عرق طبيعي بالشبة والمسك

يمكنك تحضير وصفة الشبة والمسك للتخلص من رائحة العرض بشكل نهائي من خلال الآتي:

إحضار كمية مناسبة من الشبة وتكون عبارة عن أحجام مختلفة فقم بطحنها حتى تحصل على مسحوق يشبه الدقيق.

ثم قومي بإضافة معلقتين كبيرتان من بودرة الأطفال فمن خصائصها أيضًا مقاومة العرق وتفتيح لون البشرة.

يمكنك أيضا إضافة كمية مناسبة من المسك حتى تحصل على مزيل عرق بالشبة ورائحة المسك العطرة.

ثم قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا مع الاحتفاظ بها في وعاء مخصص ومحكم الغلق.

ويفضل استخدام هذا الخليط مباشرةً عقب الاستحمام عن طريق دهن الإبطين باستخدام قطعة من القطن.

مزيل عرق طبيعي يدوم لأكثر من 24 ساعة لتفتيح الإبطين

يرغب الكثير في الابتعاد عن المركبات الكيميائية والإقبال على الوصفات الطبيعية المحضرة بالمنزل حتى تكون آمنة.

يتم تحضير مزيل العرق الطبيعي من خلال إحضار حجر الشبة وطحنه حتى يصير مثل الدقيق الناعم.

ثم يضاف إليه مقدار متساوي من بودرة الأطفال جونسون.

ثم إضافة القليل من المسك مع إضافة القليل من زيت اللافندر، ثم نخلط هذه المكونات جيداً ووضعها في برطمان محكم الغلق.

وبذلك قد حصلت على مزيل عرق طبيعي ويعمل على تفتيح الإبطين.

ويجب استخدامه عقب الاستحمام ووضعه على البشرة وهي مبلله حتى تدوم الرائحة لأطول فترة ممكنة.

من الممكن أن يكون لديك أفضل مزيل عرق مصنوع من حجر الشبة ورائحة المسك الطبيعية التي تدوم 24 ساعة على جسمك خلال اليوم في المنزل بسهولة من خلال تحضيره يدويا دون التعرض مرة أخرى إلى وجود رائحة كريهة، ويفضل ارتداء ملابس ذات ملمس ناعم وجيدة التهوية حتى تقلل من كمية العرق.