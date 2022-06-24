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عمر شويل - جدة وصفة مذهلة للتخلص من دهون البطن بدون تمارين رياضية في وقت قصير جداً، إليكم كيفية حرق دهون البطن بشكل سريع وفعال فستذوب كل الدهون المتراكمة في البطن باستخدام هذه الوصفة بدون ريجيم وتمارين رياضية. سوف نحتاج إلى عناصر طبيعية فعالة في عملية حرق دهون البطن مثل الكرفس، حيث أنه مدر طبيعي للبول وبالتالي يسرع التخلص من السموم والماء الزائد في الجسم، بالإضافة إلى الزنجبيل الغني بالالياف إلى جانب نسب عالية من المعادن التي تؤثر إيجاباً في القضاء على الدهون، كما أنه يسهل من عملية الهضم ويخفض مستوى الكوليسترول ويعزز الجهاز المناعي.

التخلص من دهون البطن بدون تمارين

تتكون الوصفة الأولى لتخسيس البطن وهي عبارة عن دهان موضعي من العناصر التالية:

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل الناعم. ملعقة كبيرة من مشروب الكوكاكولا.

في وعاء مناسب نضف الفازلين وزيت الزيتون ثم نخلط جيداً ونضف مسحوق الزنجبيل، نخلط مجدداً جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها ثم نضف مشروب الكوكاكولا، نخلط مرة أخرى بشكل جيد حتى نحصل على خليط كريمي، وبعد ذلك نقوم بدلك البطن جيداً بهذا الخليط مع عمل حركات دائرية لطيفة حتى يمتص البطن الخليط تماماً، ويمكننا تطبيقه على الأرداف أو أي منطقة بها دهون أو ترهلات.

نقوم بتدليك المنطقة المراد تنحيفها لمدة دقيقتين وبعد ذلك نقوم بلفها جيداً ببلاستيك غذائي ونتركه على البطن ليلة كاملة، وسنحصل على نتيجة فعالة وجيدة من أول ليلة سنحصل على بطن مشدود وبدون ترهلات، وللحصول على أفضل النتائج نكرر هذه الوصفة يومياً لمدة 7 أيام أو الاستمرار عليها حتى نحصل على النتيجة المرادة، وذلك لأن وقت ظهور النتائج يختلف من شخص لآخر حسب حجم ودرجة ترهلات البطن، ويمكننا الاحتفاظ بالخليط المتبقي في علبة نظيفة ونخزنه في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستعمال لمدة 7 أيام.

أفضل مشروب طبيعي للتخسيس

تتكون الوصفة الثانية وهي عبارة عن مشروب لحرق الدهون من العناصر التالية:

3 أعواد من الكرفس.

ثمرة خيار.

عصير ليمونة كبيرة.

نصف لتر من الماء.

نأخذ أعواد الكرفس ونغسلها جيداً ثم نقطعها إلى قطع كبيرة ونضعها جانباً ومن ناحية أخرى نأخذ ثمرة الخيار، ونقطعه بعد غسله إلى شرائح ثم نضع المكونين في الخلاط الكهربائي مع إضافة عصير الليمون الحامض والماء، ثم نطحن المكونات جيداً وبعد ذلك نشرب هذا المشروب بدون تصفية ونقسم هذه الكمية على ثلاثة مرات وتُشرب في يوم واحد، حيث يتم تناوله قبل كل وجبة رئيسية بنصف ساعة.