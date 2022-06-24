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عمر شويل - جدة أنجح وأسهل طريقة لعمل البسبوسة بخطوات سهلة من مطبخك، إليكم واحدة من وصفات الحلويات الشرقية المنتشرةة على نطاق واسع في عالمنا العربي وهي بسبوسة العشر دقائق، نقدمها لكم اليوم بطريقة مميزة وبسيطة مع طعم لذيذ وتسقية شربات تضيف لها المزيد من الروعة، وفي نفس الوقت خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة بحيث لن تأخد منك الكثير من المجهود وستكون جاهزة في خلال عشر دقائق فقط.

أنجح وأسهل طريقة لعمل البسبوسة

المقادير المطلوبة لعمل البسبوسة (الكوب المستخدم في الوصفة سعة 250 مللي):

2 كوب دقيق سميد بمقدار 400 جرام.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر 4 جرام.

نصف كوب سكر بمقدار 130 جرام.

نصف كوب حليب بمقدار 135 مل.

نصف كوب سمن ذائب بمقدار 125 جرام.

2 ملعقة كبيرة جوز هند ناعم بمقدار 12 جرام.

3 ملاعق كبيرة عسل نحل أو شربات حلويات ثقيل بمقدار 60 جرام.

مقادير الشربات المستخدم في تسقية البسبوسة:

كوب ونصف سكر.

2 كوب ماء دافئ.

عصير نصف ليمونة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

في وعاء عميق نضف دقيق السميد والبيكنج بودر مع إضافة السكر وجوز الهند ثم نخلط المكونات الجافة مع بعضها جيداً، وبعد ذلك نضف السمن الذائب ويكون بدرجة حرارة الغرفة ليس ساخن أو دافئ ثم نقلب جيداً حتى تتغلف حبيبات السميد بالسمن جيداً، حتى نحصل على قوام يشبه الرمال المبللة قليلاً ثم نضف عسل النحل أو شربات الحلويات، وبعد ذلك نخلط جيداً حتى نتأكد من مزج العسل مع باقي المكونات بشكل جيد ثم نضف الحليب ويكون بدرجة حرارة الغرفة.

تحضير البسبوسة بخطوات سهلة

الآن نبدأ بالتقليب من أسفل إلى أعلى بدون عجن تماماً حتى يندمج الحليب مع باقي المكونات، ثم نقوم بتجهيز صينية مقاس 28 سم وندهنها جيداً بالسمن من القاعدة والجوانب، ثم نضع خليط البسبوسة ونوزعه بشكل متساوي وبعد ذلك ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية رف أوسط، مدة 25-30 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي من أسفل ثم نشغل الفرن من أعلى حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى، وأثناء هذا نقوم بتجهيز شربات البسبوسة.

في قدر مخصص للطبخ نضف السكر والماء ثم نرفعه على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، وعند الغليان نقوم بإضافة عصير الليمون ثم نتركه 10 دقائق أخرى وبعد ذلك نضف الفانيليا ونقلب قليلاً ثم نطفئ النار، وبعد خروج البسبوسة من الفرن مباشرة وهي ساخنة نضف عليها الشربات وهو ساخن، ثم نغطيها بصينية أخرى أو بورقة فويل لمدة 5 دقائق وبعد ذلك نزيل الصينية و نترك البسبوسة حتى تبرد تماماً، ثم نبدأ بتقطيعها مربعات بالحجم المناسب وتصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة والروعة.