ملك التفتيح كريم القرنفل والنشا المبهر يخلصك من التجاعيد مهما كان عمرك

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كريم القرنفل والنشا من أجمل مستحضرات العناية بالبشرة، فهو يمنح البشرة بياض ناصع ويعطيها مظهر جمالي رائع ويحافظ على نعومتها وحيويتها ويجعلها تبدو أصغر سناً، كما يعمل على شد البشرة وإخفاء التجاعيد منها نهائياً، لأنه يحتوي على كولاجين طبيعي يجعل البشرة متفتحة وجميلة ويقضي على التجاعيد المبكرة التي تظهر في مرحلة الشباب، وطريقة تحضيره في البيت بسيطة ولا تكلفنا وقت طويل، وهو من كريم أمن على البشرة ولا يسبب أي مشاكل وأعراض جانباً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم القرنفل والنشا المبهر لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات عمل كريم القرنفل والنشا المبهر
يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من مغلي القرنفل.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القرنفل والنشا المبهر لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد بكل سهولة وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به مغلي القرنفل، والنشا ونقلبهم برفق حتى يذوب النشا تماماَ.
- بعد ذلك نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً.
- ثم نقوم بإضافة الفازلين والزيوت الطبيعية ونقلب رفق حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نقوم بدهن الوجه بالكريم كل يوم قبل النوم ويترك حتى الصباح، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.
- يفضل استخدام الكريم بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة متفتحة وجميلة طول العمر.
فوائد كريم القرنفل والنشا للبشرة
يحتوي الكريم على عدة فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يستخدم الكريم في تقشير البشرة وإزالة الحبوب والكلف.
- يعمل كمرطب طبيعي رائع للبشرة وحمايتها من الجفاف.
- كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تجعل البشرة مشدودة.
- يزيل التجاعيد من البشرة ويجعلها تبدو صغيرة ورائعة.
- كما يعمل على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون.
- يساعد على تفتيح البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعة الضارة.
- يساعد على تجديد خلايا البشرة الميتة ويعيد إصلاحها من جديد.
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