أضيفي هذا المكون على شعرك مرة أسبوعياً لشعر ناعم مثل الحرير

يعتبر الشعر الناعم والطويل هو الغاية التي تسعى إليها كل سيدة فنقوم بالبحث عن منتجات غالية الثمن لتنعيم الشعر ومنع الهيشان والتخلص من التقصفات وسوف نعرض في هذا المقال الطرق والوصفات السحرية التي تعمل على تنعيم الشعر وبأقل المكونات بدلًا من نلجأ على عمل البروتين أو الفيلر وغيره من العمليات التي تلحق الضرر بالشعر بعد 6 شهور فقط.

طرق تنعيم الشعر

● نحضر زيت الجوجوبا ونقوم بتدفئته ويفرك في فروة الرأس ما يقارب من 30 دقيقة حيث نقوم بوضع فوطة ساخنة على الرأس ثم نقوم بشطف الشعر بالماء حيث ذكر الكثير من الأطباء أهمية زيت الجوجوبا في تنعيم الشعر حيث نلاحظ النتيجة خلال أسبوع واحد فهو يغذي الشعرة ويمنع تقصفها ويساعد أيضًا في تغذية الشعر وتطويله.

●زيت الزيتون نحضر زيت الزيتون ويتم استخدامه في تسريح الشعر حيث لزيت الزيتون الأصلي تأثير مبهر على تنعيم الشعر ومعالجة الشعر التالف.

●نحضر الجرجير ونقوم بطحن قليل من العيدان ونضيف إليه زيت الخروع الأصلي ويتم وضعه على فروة الرأس ثم يتم غسله بالماء وسوف نلاحظ النتيجة خلال أسبوع واحد حيث يحتوي الجرجير على الكثير من المعادن والمكملات الغذائية للجسم والشعر.

●نقوم بطحن قليل من حبات الثوم ونضيف إليها قليل من زيت اللوز ونضعهم على فروة الرأس حوالي نصف ساعة فنلاحظ نتيجة فعالة في التخلص من هيشان الشعر كما يساعد الثوم في إنبات الشعر ومنع التساقط.

●نضع القليل من خل التفاح على الشعر ونتركه حوالي ربع ساعة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر فنلاحظ النتيجة خلال أسبوع واحد.

التعليمات الأخرى التي يجب اتباعها

■تجنب عمل الصبغة التي تتلف الشعر بشكل مباشر مهما كان نوعها فللصبغة تأثير سلبي على الشعر فهي تعمل على تقصف الشعر وتفقده نعومته الخاصة به.

■تجنب استخدام المكواة وبروتين الشعر وتجنب وضع أي مواد كيماوية يمكن أن تلحق الضرر بالشعر.