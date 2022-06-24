ماسك بذور الكتان لعلاج الشعر الجاف والمجعد بمكونات طبيعية

ماسك بذور الكتان من الوصفات الفعالة التي تعمل على تنعيم الشهر وتجعله سهل التصفيف، وبذور الكتان هى بذور صغيرة بنية اللون تحتوي على فيتامينات ومعادن وأحماض دهنية وكلها مواد ضرورية لترطيب الشعر وتقوية بصيلات الشعر مما يمنع تساقطه، كما تساعد على تخفيف الالتهابات التي تصيب فروة الرأس نتيجة القشرة بفضل خواصها المضادة الفطريات والبكتيريا، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل ماسك بذور الكتان لعلاج الشعر الجاف والمجعد.



مكونات ماسك بذور الكتان



2 ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

2 ملعقة كبيرة من ماسك الخيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامين E.

طريقة التحضير

نغسل ثمرة خيار ونبشرها بمبشرة الخضار ثم تصفيتها للحصول على ماء الخيار. نغلي نصف كوب من بذور الكتان مع كوبين ماء لمدة عشر دقائق على نار متوسطة. ثم نصفي الخليط للتخلص من البذور والحصول على جل بذور الكتان. ثم نخلط ملعقتين من جل بذور الكتان وملعقتين من ماء الخيار مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع التقليب الجيد. ثم نفرغ محتوى كبسولة من فيتامين E وملعقة صغيرة من عسل النحل ونخفق جميع المكونات مع بعض بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على فروه الرأس والشعر ثم يدلك برفق لمدة 5 دقائق قبل الاستحمام ويترك لمدة ساعة مع تغطية الرأس بقبعة الإستحمام. بعد مرور الوقت يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الخاص بالشعر ويفضل استخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

فوائد بذور الكتان للشعر

تتميز بذور الكتان بفوائدها المتعددة للشعر، ومن أهمها ما يلي: