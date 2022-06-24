نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول كيراتين جبار لتنعيم الشعر المجعد والخشن نتائج سريعة من أول 30 دقيقة في المقال التالي
كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن، يعتمد الكثير على كريم بانثينول لعلاج التهابات البشرة الناتجة من أشعة الشمس، وكذلك حبوب البشرة الناتجة من الدهون المتراكمة في مسام البشرة، كما يجعل البشرة ناعمة الملمس وبيضاء وموحدة اللون، واندهش جميع الفتيات عند معرفة أن كريم بانثينول يمكن استخدامه في فرد الشعر الخشن والمجعد بكل سهولة، حيث يحتوي الكريم على مركبات مرطبة للشعر تساعد على سهولة فرد الشعر المموج والغير انسيابي، ونظراً لكثرة البحث عن الوصفة سوف نستعرض لكم طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول بكل سهولة في المنزل.
مكونات وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر
يعرف كريم بانثينول بأنه متعدد الاستخدامات التى يمكن من خلاله علاج مشاكل البشرة والجسم، فهو يحتوي على فيتامينات هامة تساعد على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها ولمعانها وعلاج البثور السوداء وحب الشباب، كما يستخدم في تفتيح لون بشرة الجسم الداكنة وخاصة في الوجه، كما يساعد الكريم على تغذية بصيلات الشعر وزيادة نموه ونعومه وكثافته، وتتمثل مكوناته في الآتي.
- ملعقتين من كريم بانثينول.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- 1 ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من زيت اللوز.
طريقة استخدام وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر
تختلف درجة خشونة الشعر من فتاة لآخري، فهناك شعر مموج وخفيف يمكن فرده بسهولة، وهناك شعر شديد التموج والخشونة يحتاج إلى طرق فرد قوية، وتساعد الزيوت السابقة إلى تغذية الشعر وزيادة سهولة فرده والقضاء على تعوجات الشعر، كما أن كريم بانثينول يقوم بدور ممتاز مع باقي الزيوت في سهولة فرد الشعر وتغذية البصيلات الضعيفة، ويمكن استخدام الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- نغسل شعر الرأس بالماء الفاتر ويتم تمشيطه وفك التشابكات وتجفيفه من الماء.
- بعدها يتم وضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز وكريم بانثينول في وعاء ونقلب جميع المكونات.
- نوزع ماسك بانثينول على الشعر وندلك الخليط في فروة الرأس.
- نغطي الشعر بالغطاء البلاستيكي لمدة ساعة كاملة.
- نغسل الشعر بالماء الفاتر ويتم تجفيفه وتنشيطه بالفرشاة.
- للحصول على شعر ناعم وكثيف ولامع يفضل تكرار ماسك كريم بانثينول مرتين في الأسبوع.
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