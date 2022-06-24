كريم بانثينول كيراتين جبار لتنعيم الشعر المجعد والخشن نتائج سريعة من أول 30 دقيقة

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن، يعتمد الكثير على كريم بانثينول لعلاج التهابات البشرة الناتجة من أشعة الشمس، وكذلك حبوب البشرة الناتجة من الدهون المتراكمة في مسام البشرة، كما يجعل البشرة ناعمة الملمس وبيضاء وموحدة اللون، واندهش جميع الفتيات عند معرفة أن كريم بانثينول يمكن استخدامه في فرد الشعر الخشن والمجعد بكل سهولة، حيث يحتوي الكريم على مركبات مرطبة للشعر تساعد على سهولة فرد الشعر المموج والغير انسيابي، ونظراً لكثرة البحث عن الوصفة سوف نستعرض لكم طريقة فرد الشعر الخشن والمجعد بكريم بانثينول بكل سهولة في المنزل.

مكونات وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر

يعرف كريم بانثينول بأنه متعدد الاستخدامات التى يمكن من خلاله علاج مشاكل البشرة والجسم، فهو يحتوي على فيتامينات هامة تساعد على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها ولمعانها وعلاج البثور السوداء وحب الشباب، كما يستخدم في تفتيح لون بشرة الجسم الداكنة وخاصة في الوجه، كما يساعد الكريم على تغذية بصيلات الشعر وزيادة نموه ونعومه وكثافته، وتتمثل مكوناته في الآتي.

ملعقتين من كريم بانثينول.

ملعقة من زيت الزيتون.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من زيت اللوز.

طريقة استخدام وصفة كريم بانثينول لفرد الشعر

تختلف درجة خشونة الشعر من فتاة لآخري، فهناك شعر مموج وخفيف يمكن فرده بسهولة، وهناك شعر شديد التموج والخشونة يحتاج إلى طرق فرد قوية، وتساعد الزيوت السابقة إلى تغذية الشعر وزيادة سهولة فرده والقضاء على تعوجات الشعر، كما أن كريم بانثينول يقوم بدور ممتاز مع باقي الزيوت في سهولة فرد الشعر وتغذية البصيلات الضعيفة، ويمكن استخدام الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.