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أسهل طريقة لعجينة الاكلير الهشة يعتبر من الحلويات المشهورة والمتعارف عليها في المطبخ الفرنسي حيث يمكن صنعها بالمنزل بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة في تحضيرها، حيث أنها لا تحتوى سوى على مقادير محدودة هي الماء والبيض والدقيق، ولكن السر في نجاحها عندما تصنع بغلي الماء ثم خلطه بالدقيق، وبعد ذلك أضافه البيض مما يجعل العجينة هشه للغاية وناعمة، حيث يصبح مذاقها شهى ولذيذ، وذلك بتنوع وتعدد الحشوات سواء حشو الاكلير الحادق أو الحلو، حيث أنها من الحلويات التي يمكن تقديمها في العزائم والمناسبات، وذلك فهي من الوصفات المحببة والمفضلة لدى كل من الكبار والصغار، وذلك لطعمها التميز الرائع كما يمكن التعرف على طريقة عمل عجينة السينابون القطنية وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن أسهل طريقة لعمل الاكلير الهش الحلو والحادق.
أسهل طريقة لعجينة الاكلير الهشه الحلو والحادق
مكونات الاكلير
- 1 كوب ماء.
- 1 كوب دقيق.
- 1/2كوب زبدة.
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
حشو الاكلير الحلو
- 2 كوب لبن.
- 4 عبوة كريم شانتيه.
- 1 ملعقه صغيرة فانيليا.
حشو الاكلير الحادق
- جبنة فيتا او كريم تشيز.
- لبنة.
- رشة فلفل اسود.
- رشة ملح.
- خيار شرائح.
- جزر مبشور.
- بسطرمة.
- جبنة جودة مبشورة.
- طماطم شيري.
- زيتون شرائح.
- رومي مدخن.
للتزيين
- صوص شيكولاتة.
- كريمة مخفوقة شيكولاتة مذابة غامقة وبيضاء.
- فاكهة حسب الرغبة.
- مكسرات مجروشة.
طريقة تحضير عجينة الاكلير الحلو والحادق
- القيام باحضار حلة على النار ويوضع بها الماء والزبدة وتترك حتى الغليان لعمل عجينة الاكلير.
- يتم اضافة الدقيق ويقلب جيدا بملعقة خشبية حتى يلم الدقيق على شكل كرة ويقلب قليلا حتى يختفى الدقيق فى الزبدة والماء.
- ثم تنقل العجينة في بولة عميقة كبيرة ثم يضاف البيض تدريجيا مع الضرب بملعقة خشبية او بالمضرب الكهربائي.
- يتم وضع الفانيليا عند خلط الاكلير الحلو ووضع رشة ملح وفلفل اسود عند خلط الحادق.
- القيام بوضع العجينة في كيس حلوانى.
- يتم تبطين صينية بورق زبدة ويشكل الاكلير اشكال حسب الرغبة مثل الشكل المطول.
- ثم تدخل العجينة الفرن حتى تصل الى اللون الذهبي الفاتح ثم تظل بالفرن حتى بعد تمام النضج ونطفئ الفرن ونتركها قليلا.
- القيام بحشو الحادق باللبنة او الجبنة البيضاء ويزين بالجزر المبشور او الزيتون او نحشي بالبسطرمة او الرومي المدخن ويزين بالجبنة الجودة و الخيار و الطماطم شير.
- ثم نحشو الاكلير الحلو بكريمة المخفوقة وتغمس في الشيكولاتة البيضاء او الغامقة وتزين بالمكسرات حسب الرغبة او صوص الشيكولاتة وتقدم مع الفاكهة.
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