طريقة عمل أيس كريم الموز سريع التحضير بمذاق مميز ولذيذ للغاية بواسطة الخلاط

أيس كريم الموز ، يعد من أسهل أنواع الايس الكريم التي يمكن تحضيرها في المنزل، كما أن مذاقه لذيذ ومميز للغاية، كما أن مكوناته بسيطة ومتوفرة ويتم إعداده بواسطة الخلاط الكهربائي أو الكبة فقط.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الموز.

مكونات أيس كريم الموز

يتكون هذا الايس كريم من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناته كالتالي:

نصف كيلو من الموز المجمد.

عصير ثمرة ليمون.

باكيت من الكريم شانتيه البودرة أو ثلاث ملاعق كبار.

علبتين من الزبادي.

ربع كوب من الحليب المثلج.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض أو بالمقدار المرغوب فيه (ويمكن استبدال العسل بالسيرب أو الشربات الثقيل).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أيس كريم الموز اللذيذ وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي أو الكبة.

ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق حتي تتجانس جميع المكونات جيدا.

وبعدما يتم خلط جميع المكونات جيدا نقوم بصب الخليط في علبة مستطيلة الشكل.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الأيس كريم في الفريزر لمدة لا تقل عن ٨ ساعات.

ثم يكون الأيس كريم بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات اللذيذة والمميزة التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الكراميل أو الشوكولاتة الداكنة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومكوناته كالتالي: