طرق طبيعية لتبييض البشرة في المنزل بكل سهولة وشك هينور من تاني وبأقل التكاليف

طرق طبيعية لتبييض البشرة من أكثر الوصفات التي يزداد عليها البحث هذه الأيام حيث تطرأ على البشرة العديد من التغييرات التي تؤثر بشكل كبير على نضارتها وجمالها، ولونها، حيث تتحول البشرة إلى اللون الأسود نتيجة بعض العوامل، أهمها: الإفراط في استخدام مساحيق تجميل غير مجهولة المصدر، الإصابة ببعض الأمراض الجلدية التي تسبب الاسمرار كالصدفية، التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة، إصابة البشرة بحبوب الشباب التي تترك وراءها آثار لأماكن داكنة اللون، جفاف البشرة والتقصير في ترطيبها، وغيرها من العوامل الأخرى، وتوجد بعض الكريمات التي يمكنها معالجة مشكلة الاسمرار ولكنها تلحق الضرر بالبشرة على المدى البعيد، أما الوصفات الطبيعية تساعد بشكل كبير على تفتيح البشرة دون إلحاق الضرر بها، لذا سنتعرف على بعض الوصفات التي يمكنها تفتيح البشرة بالمواظبة عليها.

طرق طبيعية لتبييض البشرة في المنزل

الحليب وعصير البرتقال

يعتبر الحليب من المواد المفيدة للجسم، حيث يحتوي على حمض اللبنيك.

كما يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت.

أما البرتقال يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

حيث يمكنك خلط ملعقة صغيرة من الحليب البودر مع ملعقة صغيرة من عصير البرتقال، وأخرى من دقيق الشوفان.

بعد ذلك يتم غسل البشرة جيدا باستخدام الغسول اليومي.

ثم توزيع الخليط على البشرة، وتركه لمدة ربع ساعة قبل غسل البشرة بالماء البارد.

تبييض البشرة بالخيار

يحتوي الخيار على عنصر الكولاجين الذي يمنح البشرة النعومة والنضارة عن طريق وضع شرائح من الخيار على الأماكن الداكنة، وتركها لعدة دقائق ونقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر مع الحرص على تكرار ذلك مرتين على الأقل في الأسبوع.

نصائح للعناية بالبشرة

تحتاج البشرة إلى عناية مستمرة لضمان الحصول على بشرة نضرة عن طريق: