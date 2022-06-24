الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائي من الجير والرواسب من الداخل والخارج بكل سهولة بدون مجهود

الطريقة الصحيحة لتنظيف الغلاية الكهربائي من التسريبات والجير، اصبحت الغلاية الكهربائية من أهم الأجهزة الكهربائية التي لابد من تواجدها في جميع المنازل وأصبحت تستخدم بشكل يومي دومً في غلية الماء لعمل الشاي وتسخين الماء للطبخ، ومع كثرة الاستعمال يتكون الجير داخل الكاتل وتراكم التسربات التي قد تؤدي إلى تغيير طعم الماء وعدم صفاة المياة، لذلك تبحث الأمهات والسيدات دائما على الطريقة الصحيحة لتظيفها من الداخل ومن الخارج أيضا لأنها تتعرض من الخارج بتراكم الدهون والأوساخ وسنقدم لكم الطرق الصحيحة لتنظيف غلاية الماء او الكاتل الكهربائي من الجير والترسبات من الداخل والخارج.

مكونات تنظيف الغلاية الكهربائي من الداخل من الجير والترسبات

تعد الأجهزة الكهربائية من الأشياء الحساسة التي لابد من المراعاة أثناء تنظيفها و استخدمها لكى لا تتلف، لذلك حرصنا على تقديم الطريقة الصحيحة لتنظيفها، مكونات التنظيف من الداخل هي:

نصف لتر من الماء.

ربع كوب من الخل الأبيض.

شرائح ليمون.

طريقة تنظيف الغلاية الكهربائي من الداخل من الجير والترسبات

نأتي بالغلاية أو الكاتل ونقوم بوضع الماء ثم نضيف الخل الأبيض.

بعد ذلك نضع شرائح الليمون ونغلق الكاتل ثم نشغل الكاتل.

نترك الغلاية حتى تغلي الماء بداخلها ويفصل الكاتل، نترك خليط التنظيف في الكاتل لمدة 20 دقيقة.

ثم نسكب الخليط وناتي بقطعة قماش مببلة ونقوم بفرك الكاتل من الداخل ستلاحظين أن الرواسب والجير يزيل بكل سهوله.

نغسل الكاتل بالماء من الداخل جيدًا وأكثر من مره لكى لا تتبقي الرواسب.

نجفف الكاتل من الماء من الخارجي.

ثم نملئ ¾ الغلاية بالماء ونشغل الكاتل حتى تغلي الماء لكى نتأكد من عدم وجود رائحة لخلطة التنظيف في الكاتل.

نسكب هذه الماء ونغسل الكاتل مره اخري بالماء.

هكذا سيصبح الكاتل نظيف تماماً ولا يوجد به رواسب أو جير.

تنظيف الغلاية الكهربائي من الخارج

يتعرض الكاتل الكهربائي أو الغلاية الي الاوساخ من الخارج أيضا، مكونات تنظيفه هي:

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة من كربونات الصوديوم.

قطعة من القماش.

طريقة تنظيف الغلاية الكهربائي من الخارج