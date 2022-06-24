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مزيج من صابون دوف بالارز والنشا لتبييض الجسم عشر درجات اكثر ، مزيج من صابون دوف بالحليب ، مزيج من صابون دوف وماء الورد لتفتيح البشرة وتوحيد لونها ، مزيج من صابون دوف والارز للجسم ، مزيج صابون دوف لليدين ، وتجربتي مع مزيج صابون دوف ، تبييض الوجه والانتعاش وتبييض الجسم واليدين ، يمنحك شعورًا جديدًا يمكنك استخدامه بانتظام لإزالة المكياج من بشرتك قبل الخروج. لا تفوّت فرصة اتباع تركيبة الوجه والجسم الرائعة والسهلة والفعالة للغاية ، وهي مزيج من صابون دو مع الارز والنشا.من أفضل خلطات الوجه أنه ليس شيئًا طبيعيًا لأنه خالٍ من المواد الكيميائية. من بين الخلطات المختبرة والناجحة للغاية صابون دوف بالحليب والنشا ، لذلك سنذكر أهم طرق تحضير خلطة صابون دوف بالارز والنشا.والتي اثبتت فعاليتها القويه في تقشير البشرة وتفتيح الجسم عشر درجات اكثر والمناطق الحساسة والتي تسبب ازعاجا لكثير من الفتيات والسيدات . وصفة صابونة دوف بالنشا والارز لتبييض الجسم من اول استخدام مكونات خلطة صابونة دوف لتبييض الجسم : ملعقة من الارز

٣ ملاعق من صابونة دوف

ملعقة من النشا

ملعقة من حليب بودر

نصف ملعقة عصير ليمون طريقة استعمال خلطة صابونة دوف والارز لتبييض الجسم : اولا قومي بنقع الارز في برطمان او وعاء به كوب ماء لمدة يومان اي ٤٨ ساعة ثم قومي ببشر صابونة دوف عن طريق مبشرة الخاصة بالبصل ويجب غسلها جيدا بعد الاستخدام ثم قومي بتصفية الارز ووضع الماء في وعاء لوضعه على النار مع اضافة ثلاث ملاعق من صابونة دوف وملعقة نشا مع التقليب حتي يذوب مع اضافة الليمون حتى يثقل القوام ويصبح مثل الكريم ثم انتظري حتى يبرد الكريم ، ثم قومي بتنظيف علبة كريم قديمة ، ثم قومي بسكب كريم دوف بالارز في العلبة عندما يبرد تستخدم هذه الوصفة في تبييض الجسم والمناطق الحساسة من اول استخدام وهذا بسبب فعالية ماء الارز والنشا وصابونة دوف القوية في تفتيح الجسم وتفتيح البقع الداكنة تستخدم اسبوعيا للحصول على نتائج مرضية . عمر شويل - جدة اقوي وصفة لتبييض الجسم والمناطق الحساسة من اول استخدام فرق وبياض ملحوظ - ثقفني

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