طريقة تحضير مافن الشوفان الصحي ألذ كب كيك بدون دهون وبدون سكر، نقدم لكم اليوم واحدة من أشهي الوصفات الصحية لعمل الكب كيك وهي مافن الشوفان، وهو مناسب جداً لمن يتبع نظام غذائي يحتوي على قليل من الدهون والسكريات. يمكنك تحضير حلويات صحية لذيذة من المنزل وأفضل مثال لذلك كب كيك مافن الشوفان، حيث يتم تحضيره في وقت سريع وخطوات بسيطة وبدون استخدام مكونات معقدة.

طريقة تحضير مافن الشوفان الصحي

المقادير اللازمة لعمل كب كيك مافن الشوفان هي:

3 أكواب من الشوفان (الحبة الكاملة أو السريع أو المطحون).

كوب من الموز الطري (2 ثمرة موز كبيرة أو 3 ثمرات صغيرة).

2 بيضة.

كوب ونصف حليب (خالي الدسم أو كامل الدسم أو حليب لوز أو حليب جوز هند).

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر + نصف ملعقة صغيرة ملح + ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة قرفة (إختياري).

رشة جوزة الطيب (إختياري).

نأخذ الشوفان ونطحنه قليلاً في محضر الطعام إذا كان الشوفان المستخدم الحبة الكاملة أو السريع، ثم نضعه في وعاء مناسب ونضف إليه البيكنج بودر والملح مع إضافة القرفة المطحونة ورشة من جوزة الطيب، ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً ومن ناحية أخرى نأخذ الموز ونقشره مع ملاحظة أن مصدر السكر الوحيد في الوصفة هو الموز فلذلك يفضل أن يكون طري، ثم نضعه في وعاء ونقوم بهرسه باستخدام أداة الهرس أو شوكة ثم نضف إليه البيض، ونقوم بالخلط جيداً مع إضافة الحليب والفانيليا ونخلط مجدداً ثم نضف هذا الخليط على خليط المكونات الجافة، ثم نخلط جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

كب كيك مافن الشوفان

من ناحية أخرى نجهز قالب الكب كيك ونرشه زيت ويفضل عدم استخدام ورق الكب كيك، ثم نضع خليط المافن في القوالب ونملئها بشكل متساوي ثم نضف على السطح القليل من التشوكليت شيبس أو رقائق الشوكولاتة، ثم ندخل القالب فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية لمدة 25-20 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي من أعلى، وبعد ذلك نخرج القالب ونتركه يبرد تماماً ثم باستخدام سكين نحرر أطراف المافن من كل قالب، ثم نخرجه من القالب ويصبح جاهز للتقديم بطعم لذيذ جداً.